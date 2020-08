Berlusconi ai candidati: "FI sarà determinante"

Quello di settembre è un appuntamento elettorale di fondamentale importanza in quanto che potrebbe segnare una svolta nel quadro politico italiano. Una vittoria del centrodestra nelle Regioni chiamate al voto potrebbe essere l’elemento capace di indebolire ulteriormente l’asse tra Pd e M5s. Silvio Berlusconi ne è consapevole e per questo ha deciso di impegnarsi attivamente per trainare la coalizione al successo.

L’ex premier ha scritto ai candidati azzurri in vista delle Regionali e delle amministrative rivendicando l’anima moderata del partito. "Chi vuole che il centrodestra non soltanto vinca, ma sia in grado di governare in modo efficiente, con buonsenso, con capacità, con esperienza, ma guardando all'Europa, all'innovazione, al futuro, non può che scegliere Forza Italia che è il collante moderato e responsabile della coalizione".

Un chiaro messaggio, questo, lanciato con l’intento di smarcarsi ancora una volta dal fronte sovranista rappresentato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. "Noi – ha assicurato Berlusconi - portiamo nel governo delle Regioni e dei comuni la nostra esperienza politica ma anche la nostra esperienza di vita nel lavoro,nelle professioni, nell'impresa, nella cultura, nel sociale, nelle amministrazioni locali. È proprio in base a questi criteri che abbiamo scelto i nostri candidati e posso dire con orgoglio che oggi rappresentano il meglio dell'offerta politica". Un ringraziamento specifico il Cavaliere lo rivolge alle candidate "soprattutto perché per sposare una giusta causa politica, la nostra, moltiplicherai i tuoi già numerosi impegni di donna, di madre, di lavoratrice. La Tua candidatura rappresenta un valore aggiunto del quale sono sinceramente e profondamente orgoglioso" .

Nella lettera, Berlusconi ribadisce che Forza Italia è l'unico movimento in Italia "che ha nel proprio dna come valori assoluti la libertà, il garantismo, il cristianesimo e l'europeismo" . Per questo, l'ex premier, invita chi vuole cambiare l'Italia in senso liberale a scegliere Fi. Il leader azzurro ha spiegato che quello azzurro "oggi come sempre è la forza politica determinante per il successo del centrodestra. Lo è sul piano numerico, in quasi tutte le realtà, ma anche sul piano politico". Berlusconi, oltre al proprio incoraggiamento, offre ai candidati anche consigli di comunicazione su come condurre la campagna elettorale. "Devi tener presente- ha spiegato nella lettera - che almeno il 50% degli italiani non sa nulla e non vuol sapere nulla dell'Italia politica".