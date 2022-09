Berlusconi sbarca su TikTok ed è subito record di seguaci

«Ciao ragazzi, eccomi qua! Vi do il mio benvenuto sul mio canale ufficiale di TikTok».

È questo l'incipit del primo video pubblicato da Silvio Berlusconi sulla piattaforma social, tra le più popolari tra i giovani e i giovanissimi. Il Cavaliere, sempre più coinvolto dalla dimensione dei social e divertito e affascinato dalla sua nuova missione da «influencer», non snatura il proprio look. Sceglie un abito scuro di ordinanza, giacca, cravatta e distintivo di Forza Italia, un outfit più classico di quello che utilizza di solito.

Berlusconi, calcando gesti e parole, ricorda che «su questa piattaforma i ragazzi sono oltre 5 milioni e il 60% ha meno di trent'anni». «Soffro di un poco di invidia ma mi faccio ugualmente tanti complimenti...», aggiunge sorridendo. E anticipa di voler parlare dei temi «che vi riguardano da vicino». «Discuteremo del vostro futuro e vi racconterò di come vogliamo rendere l'Italia un Paese che possa darvi nuove opportunità e la possibilità di realizzare i vostri sogni. Vi parleremo di attualità e dei punti principali del nostro programma, soprattutto quelli che vi riguardano da vicino, come ad esempio la detassazione e la decontribuzione per le imprese che vi assumeranno. Quindi a presto, ancora ciao su TikTok».

Berlusconi siede alla sua classica scrivania bianca, come ai tempi della sua discesa in campo in una iconografia che nel tempo è rimasta fedele a se stessa. Un set che utilizza già per la sua quotidiana pillola del giorno con cui presenta il programma di Forza Italia, una serie di video in cui illustra le proposte senza rinunciare mai a qualche sorriso o siparietto per alleggerire la seriosità delle comunicazioni elettorali e attirare follower. Il messaggio, che dura un minuto e 19 secondi, è sul profilo @silvio.berlusconi di TikTok.

Alla prova dei fatti i numeri vanno oltre ogni previsione. In poche ore Berlusconi supera i 4 milioni di visualizzazioni, 320mila like, 19.500 commenti, 71mila condivisioni, 27mila salvataggi video. Un vero e proprio record per il quale quando il recorx non è ancora raggiunto il Cavaliere decide di ringraziare gli utenti del social. «Il mio primo video su TikTok ha superato i 3 milioni di visualizzazioni in poche ore. Mi dicono che si tratti di un record. Vi ringrazio per questa grande manifestazione di affetto. Anche il numero dei follower è stato impressionante: quasi 200 mila in un solo giorno». Il presidente di FI offre anche una anticipazione delle sue intenzioni.

«Vi ho detto che vi avrei intrattenuti su argomenti che possono riguardarvi da vicino su Tik Tok, che per quanto mi riguarda avrei preferito chiamare Tik Tok Tak, ma ho pensato anche che per mantenere i rapporti con gli altri bisogna tendere alla massima cordialità. Uno degli strumenti per arrivare a farlo sono le barzellette, perché sono terapeutiche. Poi penseremo a parlare di programmi».

Nello stesso giorno su TikTok sbarca anche Matteo Renzi, altro leader capace di sperimentare e azzardare con la comunicazione. La politica, insomma, si sforza di dialogare con i ragazzi della Generazione Z attraverso questi nuovi strumenti, come già ha fatto Carlo Calenda venerdì scorso, iscrittosi a sua volta a TikTok. La scelta è quella di provare a spostare la partita sul terreno dei giovanissimi, partendo dal presupposto che oltre il 40% di loro considera la politica «non fondamentale». I numeri al momento premiano chi è partito in anticipo rispetto agli altri, con Matteo Salvini in testa con 542.100 follower, Giuseppe Conte con 243.900, Silvio Berlusconi con 195.400, Giorgia Meloni con 104.600, Carlo Calenda con 15.700, Matteo Renzi con 7878.

«Pensavo di averle viste tutte» è il commento più apprezzato che compare sotto l'esordio di Berlusconi. Le reazione sono ironiche, pungenti, ammirate o critiche, ma il sentiment è decisamente positivo. E quando un utente si chiede «È Berlusconi che ha copiato Renzi o Renzi che ha copiato Berlusconi?», con l'ironia che lo contraddistingue è lo stesso leader di Italia Viva a chiarire che «Berlusconi è semplicemente inimitabile».