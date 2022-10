Berlusconi vede Nordio. Poi il pranzo con Salvini

Dopo gli impegni istituzionali di ieri, Silvio Berlusconi si è fermato a Roma, dove dovrebbe trattenersi anche nei prossimi giorni, almeno fino alle consultazioni con Sergio Mattarella. Saranno giorni pieni, i prossimi, per il Cavaliere, impegnato in riunioni e incontri per definire la squadra di governo da presentare al Colle. Silvio Berlusconi ha deciso di seguire da vicino la trattativa per la formazione del governo di centrodestra e chiudere la partita sulla lista dei ministri azzurri, che risulta essere tutt'ora aperta.

Quest'oggi, tra le mura di villa Grande sull'Appia Antica, il Cavaliere ha incontrato Carlo Nordio, l'ex magistrato al quale Giorgia Meloni vorrebbe affidare il ministero della Giustizia che, invece, Berlusconi vorrebbe venisse dato a Maria Elisabetta Casellati. Questo è uno dei nodi principali da dirimere ma, così come annunciato ieri e tenendo fede al suo impegno, il leader di Forza Italia ha voluto avere un confronto faccia a faccia con Nordio. " Se Berlusconi vuole incontrarmi sarà un grande piacere e un onore ", aveva detto ieri l'ex magistrato. Un incontro chiesto da Giorgia Meloni all'ex premier, che non è convinto del nome di Nordio per la poltrona principale di via Arenula ma sul quale la leader di Fratelli d'Italia sembra essere certa.