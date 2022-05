Berlusconi: "Vedo una grande carenza di leader politici"

Grande festa a Monza per la storica promozione della formazione in Serie A. Presente allo stadio anche il presidente Silvio Berlusconi, che non è voluto mancare in tribuna domenica scorsa a Pisa per assistere alla partita della sua squadra, rilevata appena quattro anni fa, quando militava nelle serie minori. Il Cavaliere è apparso felice e soddisfatto del risultato raggiunto dal Monza, che il prossimo anno si troverà a giocare a San Siro contro il "suo" Milan in quello che, nel cuore di Silvio Berlusconi è qualcosa di più un derby regionale.

Intercettato al momento dell'arrivo allo stadio dai giornalisti assiepati in sua attesa fuori dallo storico impianto di Monza, il Cavaliere ha rilasciato una rapida battuta politica sull'attuale momento dell'Italia: " Nella politica vedo una grande carenza di leader in Italia, in Europa e nel mondo. Quindi bisogna che chi ha più esperienza e saggezza si faccia pure disponibile per cercare di evitare delle cose negative ". Le parole di Silvio Berlusconi sono l'ennesima conferma delle motivazioni che l'hanno spinto a una nuova discesa in campo a distanza di quasi 30 anni dalla prima, storica, del 1994. Durante la recente intervista rilasciata al Tg5 nella giornata di ieri, Silvio Berlusconi ha spiegato: " Fi è l'unico partito che testimonia i principi cristiani, liberali, garantisti, europeisti e atlantisti. Siamo assolutamente fondamentali per l'Italia. Come ho sentito il dovere di scendere in campo nel '94 per evitare la conquista del potere da parte della sinistra comunista, sento ancora il dovere di scendere in campo per evitare che ci siano di governi di incapaci... ".

L'entusiasmo di Silvio Berlusconi non è cambiato nel corso degli anni, come dimostrano le sue partecipazioni alle recenti convention di Forza Italia a Roma e a Napoli, che hanno visto il Cavaliere tornare a parlare al suo popolo, quello che da quasi tre decenni ha deciso di dargli fiducia per il rinnovamento dell'Italia: " Spero di poter ancora avere la forza e il tempo per dare all'Italia un'ulteriore spinta verso il benessere e verso, soprattutto, una maggiore libertà ".

Intanto, nei prossimo giorni Silvio Berlusconi tornerà in Europa e nell'agone dei Popolari europei. Il presidente di Forza Italia parlerà a Rotterdam, al mega-congresso del principale partito di centrodestra europeo, dove ribadirà il ruolo degli azzurri anche nell'Ue, in un momento critico per gli equilibri interni del partito.