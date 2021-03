Berlusconi: "Scongiurare un lockdown, subito i risarcimenti"

Non c'è tempo da perdere, bisogna mettere il piede sull'acceleratore, essere chiari con i cittadini e sostenere economicamente gli imprenditori italiani colpiti dalle restrizioni anti-Coronavirus. Silvio Berlusconi traccia così la linea che a suo giudizio il governo dovrebbe seguire per far tornare i cittadini alla normalità in tempi brevi. La preoccupante situazione però impone di valutare un'altra stretta: venerdì si riunirà il Consiglio dei ministri per discutere delle possibili nuove restrizioni che potrebbero entrare in vigore già da questo fine settimana o al massimo dalla prossima. Il Cav comunque tiene a mettere le cose in chiaro: una chiusura totale del Paese senza alcuna differenziazione non rappresenta la giusta soluzione.

Il leader di Forza Italia ha infatto sottolineato che un lockdown generalizzato " potrebbe avere conseguenze molto gravi sulla nostra economia ". Che in realtà è già messa a dura prova. Perciò serve assolutamente " garantire risarcimenti adeguati e veloci per gli imprenditori che si vedranno obbligati a fermare le loro attività ". Quanto alle nuove chiusure, l'auspicio è di assicurare " agli italiani e agli imprenditori una decisione ponderata per quanto riguarda i divieti per i cittadini e le chiusure per le aziende ". Sulla stessa posizione il sottosegretario Pierpaolo Sileri: " Si può rafforzare sicuramente qualcosa, ma un lockdown per tutta l'Italia, per 4 settimane, in questo momento io non lo vedo utile ".

"Il vaccino Sputnik funziona"

La via d'uscita è rappresentata dal vaccino, la cui campagna sarà resa più efficiente ed efficace nei prossimi giorni. Dalla più grande emergenza sanitaria della storia italiana dalla Seconda Guerra Mondiale a oggi, sostiene Berlusconi, si potrà uscire solamente quando " finalmente sarà immunizzata la gran parte degli italiani ". Un obiettivo da raggiungere " entro la prossima estate ", ma che necessita in maniera imprescindibile di " più dosi di vaccino ". In tal senso - in un messaggio inviato ai tg nazionali e registrato a Villa Grande a Roma, la dimora di Franco Zeffirelli diventata la sua nuova residenza nella Capitale - non ha nascosto la presenza di segnali positivi: " Finalmente Pfizer ha dato garanzie su nuove consegne che consentiranno di imprimere un'accelerazione nelle somministrazioni ".