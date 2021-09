Bertolaso asfalta la Raggi: "Un disastro totale, al suo posto mi vergognerei"

L'appuntamento elettorale a Roma si avvicina: il 3 e il 4 ottobre si terranno le elezioni Amministrative per decidere chi sarà il prossimo sindaco della Capitale. C'è grande curiosità per scoprire chi andrà al ballottaggio con Enrico Michetti del centrodestra: Roberto Gualtieri (centrosinistra), Virginia Raggi (Movimento 5 Stelle) e Carlo Calenda (Azione) si contendono un posto nella sfida del secondo turno per tentare di prendere la guida del Campidoglio. Nel frattempo è arrivata una sonora bocciatura ai cinque anni di amministrazione targata M5S: Guido Bertolaso non ha usato mezzi termini per criticare l'operato del sindaco grillino, che invece punta a essere rieletto.

L'affondo di Bertolaso

L'ex capo della Protezione civile, a margine del dibattito organizzato dal candidato all'assemblea capitolina Roberto Cipolletti (Fratelli d'Italia) sul tema dell'emergenza rifiuti a Roma, è stato molto diretto e schietto: il suo principale auspicio è che " la Raggi se ne vada a casa ". Per Bertolaso c'è infatti un problema di fondo: a suo giudizio il primo cittadino pentastellato " è arrogante " perché ritiene di avere le carte in regola per trionfare alle elezioni " dopo cinque anni di disastro totale ". " Io mi sarei vergognato a ricandidarmi, io avrei chiesto scusa ai romani ", ha aggiunto.

Un ruolo per Bertolaso?

Bertolaso ha tenuto a precisare che il suo è da intendersi come " un contributo di idee da semplice cittadino romano de Roma, orgoglioso di essere romano ". Non a caso, a chi gli ha chiesto se intende scendere in campo in prima persona, ha risposto chiaramente: " Io scendo in campo da 50 anni, lavoro per il mio Paese. Quando c'è bisogno di dare una mano la do, ma non ho ambizione di ruoli, incarichi o altro ". Nei mesi scorsi il centrodestra è andato in pressing per provare a strappare il suo ok alla candidatura a Roma, ma alla fine ha deciso di rifiutare.