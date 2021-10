In bici sulle strisce, 11enne travolto da un camion

Non si separava mai dalla sua bicicletta. Era il suo giocattolo preferito. Ma, proprio in sella alla sua «due rute», ha trovato la morte. In una maniera assurda. Travolto da un'autocisterna che l'ha centrato in pieno in un momento di distrazione del conducente. Il quale, dopo l'impatto, si è subito fermato per prestare soccorso al piccolo. La speranza, fino all'ultimo, è stata che il bambino potesse salvarsi. Invece non ce l'ha fatta. L'impatto della testa contro l'asfalto gli ha provocato un trauma cranico che non gli ha lasciato scampo.

Il dramma si è consumato ieri a Voghera. quella di salvarlo Un bambino di 11 anni è a Voghera , alle 9,45 all'incrocio tra via Papa Giovanni XXIII e corso Rosselli, dove sono presenti strisce pedonali e semafori. Ma questo non è bastato a evitare la tragedia: «Non l'ho visto, è spuntato improvvisamente. Me lo sono trovato davanti, ho frenato ma ormai era troppo tardi», ha tentato di difendersi il conducente del mezzo pesante, un 46enne italiano, che ora rischia la denuncia per omicidio stradale. In queste ore è stato sottoposto a l'alcoltest e, se l'esito sarà sfavorevole, la sua posizione potrebbe aggravarsi ulteriormente.

Il ragazzino, assieme al fratello 13enne, si stava recando nel vicino impianto sportivo in via Barbieri dove si sarebbero allenati per una delle prime lezioni del corso di avviamento di atletica leggera, quando è stato investito dal Tir che a quanto pare stava svoltando: una manovra che determina un «punto cieco» per la visuale del conducente e che, probabilmente, è stata all'origine dell'incidente.

Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno subito chiesto l'intervento dei soccorsi. Gli operatori del 118 sono immediatamente intervenuti, ma non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso del bambino a causa delle gravissime ferite riportate.

La dinamica dei fatti è comunque ancora al vaglio delle forze dell'ordine. La ricostruzione dell'incidente non è univoca. Secondo alcuni testimoni pare infatti che l'autocisterna, alla quale i due ragazzini erano affiancati, abbia agganciato con le ruote posteriori la bicicletta, trascinandolo per alcuni metri. I passanti hanno subito lanciato l'allarme, sul posto è sopraggiunto il soccorso sanitario ed è stato constatato il decesso del bimbo.

Il conducente del Tir, dopo l'impatto, è stato ricoverato per alcune ore in stato di choc