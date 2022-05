Biden verso la stretta sulle "armi fantasma"

Nuova strage in una scuola degli Usa, una delle peggiori nella storia americana, nuova bufera sulla diffusione delle armi. Dopo la drammatica sparatoria nella scuola elementare Robb di Uvalde, in Texas, l'amministrazione Biden torna a confrontarsi un tema che periodicamente accende il dibattito interno.

Solo poche settimane fa, Washington ha presentato una nuova legge per contrastare il fenomeno delle «ghost gun», armi che vengono acquistate in kit senza alcuna tracciabilità, largamente diffuse tra gang, criminali comuni ma anche tra i giovani, attratti dall'idea di montarsi un'arma vera in casa in meno di trenta minuti, e ormai una tra le più gravi minacce grave alla sicurezza dei cittadini statunitensi.

Quache dato: nel 2021 la polizia ha recuperato 19.344 armi fantasma nel quadro di indagini penali, in fortissimo aumento rispetto alle 1.758 del 2016. La maggior parte delle armi da fuoco usate in fatti di sangue finisce generalmente nelle mani di criminali a seguito di furti.

I titolari di porto d'armi hanno denunciato tra il 2016 e il 2020 il furto di 39.147 tra pistole e fucili e la perdita di 45.346 armi da fuoco nello stesso lasso di tempo. Secondo il rapporto, i furti di armi custodite all'interno di auto e abitazioni è cresciuto nelle grandi città negli ultimi due anni e le pistole rubate sono state in molte occasioni usate in sparatorie balzate agli onori delle cronache. Negli ultimi due anni è anche cresciuto il numero di cittadini statunitensi che hanno deciso di acquistare armi, spinti in particolare da timori riguardanti la pandemia, le proteste e la criminalità. Nel documento, infine, si ricorda come l'Atf sia attualmente a corto di personale: l'agenzia ha a disposizione solo 655 ispettori a fronte di 88.302 licenze di porto d'armi.

Sotto accusa è anche la facilità di accesso alle armi da fuoco: in buona parte degli Stati americani, infatti, chiunque abbia più di 21 anni può acquistare una pistola, mentre i maggiori di 18 anni possono acquistare un fucile o un fucile a canna liscia.