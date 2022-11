"Autobus pagati dai Comuni". La sinistra mette il cappello sulla sfilata pacifinta

È tutto pronto per la manifestazione per la pace in programma sabato a Roma. Un'iniziativa per ribadire la solidarietà al popolo ucraino, vittima della terribile aggressione della Russia. Una bella occasione per la politica, secondo la sinistra. Sia Partito Democratico che Movimento 5 Stelle, infatti, stanno provando a mettere il cappello sulla mobilitazione. E spunta l'arma segreta: gli autobus gratis.

Il blitz della sinistra

La manifestazione capitolina targata "Europe for peace" si propone di far cessare il fuoco e vedrà protagoniste anche forze politiche totalmente contrarie all'invio di armi a Kiev. Solidarietà sì, ma mezzi per difendersi no. È il caso del Movimento 5 Stelle, con "Giuseppi" pronto a tutto pur di intestarsi l'iniziativa di sabato, nonostante le palesi contraddizioni del suo pensiero.

A dir poco pomposo il messaggio del Pd per annunciare l'adesione alla manifestazione. "Il mondo é in pericolo e la minaccia atomica incombe. La terribile guerra innescata da Putin sta portando il nostro Pianeta sull’orlo dell’abisso" , le parole di Furfaro. Attenzione, però, i dem a parole non hanno intenzione di sfoderare le loro bandiere.

I Comuni si accollano le spese