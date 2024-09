Bimbo di 5 mesi e nonna dispersi: "Era in braccio, le è sfuggito"

Ascolta ora 00:00 00:00

È scivolato in acqua dalle braccia dei suoi genitori, così come la nonna che ha provato a recuperarlo. E in un attimo entrambi sono scomparsi nelle acque torbide e fangose del torrente Sterza, nel pisano. Sono ore d'angoscia, a Montecatini Val di Cecina, per la sorte di un bambino tedesco di 5 mesi, Noah, e di sua nonna Sabine, dispersi da lunedì sera.

Col passare del tempo i soccorritori continuano senza sosta le operazioni di ricerca, ma la speranza di trovare in vita i due si fa sempre più esile nonostante lo schieramento di forze circa un centinaio di uomini messo in campo in seguito all'esondazione del torrente, avvenuto dopo le forti piogge che si sono abbattute sulla Toscana. Già da quasi due settimane il piccolo Noah e la nonna si trovavano con il resto della famiglia Alexander Wagner, 33 anni, con la moglie Mona Kingbauer, 37 e i genitori di lei, Peter Kingabuer e Sabine in un podere nella località La Gabella per trascorrere le vacanze. Era già buio quando lunedì sera intorno alle 21,30 l'acqua del torrente ha iniziato a salire: la famiglia di tedeschi ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco, ma i contatti sono stati resi difficili sia dalla lingua che dal maltempo. Quando le strade della zona si sono riempite di acqua la famiglia è salita sul tetto in attesa dei soccorsi, e lì è iniziato il dramma. I genitori del piccolo e il nonno sono stati tratti in salvo e condotti all'ospedale di Cecina: le loro condizioni fisiche non destano preoccupazioni, ma sono in stato di choc e viene prestata loro assistenza psicologica.

Le ricerche dei due sono iniziate non appena è stato lanciato l'allarme, ma sono rese complicate anche dal fatto che si tratta di una zona impervia e difficile da raggiungere. Anche ieri hanno lavorato senza sosta volontari, sommozzatori e vigili del fuoco, con l'aiuto dei droni, concentrando le ricerche intorno alla foce del fiume Cecina. «Stiamo procedendo - spiega la sindaca di Cecina, Lia Burgalassi - alla rimozione dei detriti dal fiume sorvegliando gli accumuli nell'ipotesi che ci possano essere i corpi delle persone scomparse». Oltre al piccolo Noah e alla nonna, nella notte di lunedì otto persone rimaste bloccate in auto, mentre alberi caduti e detriti hanno reso difficile la circolazione e creato danni ad attività economiche ed agricole. Strade allagate e frane hanno riguardato diversi Comuni della costa, incluse le zone di San Vincenzo e Castagneto Carducci dove la circolazione è collassata.

Secondo il governatore Eugenio Giani, tra Castagneto Carducci, San Vincenzo, Monteverdi Marittimo e Montecatini Val di Cecina sono caduti fino a 226 mm di pioggia in 6 ore, più di quanto piove in media nell'intero mese più piovoso. «Da quando sono presenti i rilevamenti meteo ha detto mai si era abbattuta nella zona una perturbazione così intensa».