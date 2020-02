Bimbo migrante nel manifesto choc del Pd: "Vuole ballare al Papeete"

"Anche lui vuole ballare al Papeete" . Accanto a questa scritta, la fotografica di un bambino migrante con le mani attaccate alla rete metallica di una recinzione. Il tutto fa parte di un manifesto choc pubblicato su Twitter dal Partito Democratico del Lazio.

Quello, insomma, che fa doppiamente riferimento al segretario dem Nicola Zingaretti, che oltre a essere il capo politico del Pd, è presidente della stessa regione per il centrosinistra.

Si tratta di una (pessima) trovata per fare propaganda contro i decreti Sicurezza di Matteo Salvini e contro – tanto per cambiare… – il leader del Carroccio.

Il piccolo immortalato nella foto utilizzata dal Pd ha gli occhi tristi e luci e le dita aggrappate alla recinzione metallica di quella che è presumibilmente una barriera all'interno di un campo profughi.

"Bisogna cambiare i decreti sicurezza, interverremo anche sulle multe alle navi Ong che salvano vite" , si legge ancora nel tweet incriminato, che ha ovviamente alzato un denso, anzi densissimo polverone. Sono stati infatti moltissimi gli utenti del social network che hanno commentato il post (pubblicato in data mercoledì 12 febbraio), criticandolo aspramente. Un'altra parte dei follower, invece, condivide il messaggio, ma polemizzando però non poco per i modi e i contenuti del manifesto.

La scelta infatti di usare la fotografica di un disperato minorenne migrante, associandolo allo stabilimento balneare di Milano Marittima preferito da Matteo Salvini, per attaccare lo stesso capo politico del Carroccio, non è certo piaciuta, anzi. E d'altronde, va bene tutto o quasi, ma sarebbe anche assurdo il contrario.

Inoltre, è bene ricordarlo, più di una voce del Partito Democratico e del centrosinistra italiano ha sempre rinfacciato all'ex titolare de Viminale anche un particolare aspetto circa l’immigrazione: molti politici e militanti dem e di sinistra hanno sempre detto che i bambini non devono essere utilizzati in politica e per portare avanti certe battaglia. E invece che succede? Proprio chi predica "bene", poi razzola male e sbatte sulla propria bacheca Twitter la foto di un bimbo per slogan e propaganda…