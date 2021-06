Il blitz rosso: vogliono davvero la patrimoniale

Dalle parole ai fatti, la patrimoniale potrebbe diventare presto realtà: è quanto si auspica Sinistra Italiana, che proprio stamani ha depositato il testo della proposta in Corte di Cassazione a Roma.

"Vi avevamo promesso che non ci saremmo arresi. Abbiamo mantenuto la promessa" , annuncia con soddisfazione sui socia Nicola Fratoianni. "La battaglia per la giustizia sociale non si ferma! Abbiamo depositato questa mattina ’Next Generation Tax’, la nostra proposta di legge di iniziativa popolare. Una tassa sulle grandi ricchezze per ridurre le tasse al ceto medio e dare un futuro alle nuove generazioni". L'idea della patrimoniale, da sempre perseguita dalla sinistra, e rilanciata di recente anche da ArticoloUno di Roberto Speranza (col supporto e presumibilmente anche l'idea di base del celebre "dracula" artefice delle tasse del governo Prodi Vincenzo Visco) sembra quindi prendere definitivamente forma. "Siamo stanchi che l’1% più ricco detenga il 25% della ricchezza mentre il 60% più povero solo il 15%. Perchè 2 italiani su 3 sono favorevoli ad una patrimoniale sulle grandi ricchezze, ma il 96% dei deputati ha votato contro. Perchè i giovani non debbano più scegliere se emigrare o rassegnarsi allo sfruttamento e al precariato" , scrive ancora Fratoianni. "Non ci vogliono ascoltare? Allora ci faremo sentire. Portiamo la nostra voce nelle piazze, nelle strade, nei quartieri, fino in Parlamento. Non è utopia, non è follia. È semplice buonsenso" .

La presentazione ufficiale

Firmata da Paola Nugnes, Elena Fattori, Virginia La Mura e Doriana Sarli, oltre che dallo stesso Fratoianni, la proposta è stata presentata durante una conferenza stampa. "L’abbiamo chiamata Next generation tax perchè guarda al futuro, a come uscire da questa crisi. E senza retorica ci rivolgiamo alle nuove generazioni" . La tassa, unica e progressiva, colpirà la "ricchezza": si parte con lo 0,2% per i patrimoni da 500mila fino a 1 milione di euro, fino ad arrivare al 2% per quelli oltre i 50 milioni di euro.