Bluesky, il social senza identità

Ascolta ora 00:00 00:00

Una farfalla blu su sfondo bianco: potrebbe essere il simbolo un po' naif di qualche prodotto per l'infanzia, mentre invece è l'icona di un nuovo social network che in breve tempo ha raccolto 25 milioni di utenti in tutto il mondo, in parte fuggiti da X, in parte attratti dalla novità della proposta, in parte ancora curiosi di constatare quanto effettivamente questa piattaforma online sia debitrice all'ex Twitter: non un richiamo casuale, se proprio Jack Dorsey, fondatore del defunto social dell'uccellino, si trova ora nel consiglio di amministrazione di Bluesky, e se la configurazione delle pagine web della sua creatura più recente ricorda lapalissianamente quella precedente.

C'è poi da aggiungere un asterisco, e cioè che per quanto sia un social il Bluesky degli esordi era parecchio, se non del tutto antisocial, visto che ci si poteva iscrivere solo tramite invito, quindi con una non trascurabile limitazione delle libertà di accesso individuali, e non era ancora contemplata l'opzione dell'invio di messaggi privati. Da qualche mese tuttavia Bluesky appare cambiata, forzando il proprio statuto iniziale (dovremmo sospettare) e assimilandosi ai suoi competitor più noti.

Studiando però lo strumento questo non risulta del tutto convincente, anzi a essere sinceri sembra una consapevole contropartita di Jack Dorsey, che gioca al rilancio di sé stesso più che di un social, con tutte le volute somiglianze del caso. L'aereo Bluesky è dunque quella fenice non perfettamente rinata dalle sue ceneri, una farfalla senza piena personalità e che vola già con qualche fatica di troppo.