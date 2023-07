Bocciato un odg dal dem Cuperlo. Ma c'era il "sì" del governo

C'è chi liquida il tutto come una banalissima tempesta in un bicchier d'acqua. E chi, invece, palesa forte indignazione per il mancato voto favorevole a un ordine del giorno sollecitato dal dem Gianni Cuperlo. A liquidare il tutto come un banale incidente d'aula è la maggioranza che ieri ha bocciato un odg con il quale Cuperlo impegnava il governo a programmare una vasta campagna di opinione, utilizzando il servizio pubblico radio-televisivo, media tradizionale e new media, per sensibilizzare sull'impatto dell'evasione fiscale su servizi pubblici come sanità, scuola e infrastrutture. E il governo, con il sottosegretario leghista al Mef, Federico Freni, aveva espresso parere favorevole. «Al momento dell'esame ho chiesto comunque di votare l'ordine del giorno (quando il parere del governo è favorevole per prassi non si vota) e di poter esprimere le ragioni della mia richiesta», ricostruisce Cuperlo. «Essendomi stata concessa la parola, ho ringraziato il governo per il parere che ha espresso e che considero una sorta di correzione di rotta rispetto a posizioni precedenti», aggiunge. «Compito dello Stato» è «l'esatto opposto del salire sul palco di una piazza e dichiarare che le tasse sono un pizzo di Stato», con evidente riferimento a una frase pronunciata proprio dalla premier durante un comizio a Catania, nelle scorse settimane. Ed ecco che, immediatamente, l'orientamento della maggioranza cambia. È subito la deputata Augusta Montaruli di FdI ad intervenire per annunciare il voto contrario del suo gruppo. «Prendiamo atto che la maggioranza ha sfiduciato il rappresentante del governo», attacca la capogruppo del Pd Chiara Braga. «Il nostro voto non è sul merito dell'odg - replica il capogruppo di FdI, Tommaso Foti, ma sulle parole offensive nei confronti del governo».