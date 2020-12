La Boldrini non ha mai soffiato il posto al disabile

In relazione agli articoli Alitalia: niente fila prima fila, c’è un disabile. Ma i posti sono per la Boldrini e il suo staff di Paolo Bracalini del 20 settembre 2018, Al posto di un disabile in aereo: così la Boldrini scarica le colpe di Sergio Rame del 20 settembre 2018, La Boldrini prova a difendersi ma sui social continua la polemica a firma redazione del 21 settembre 2018, Biglietto Alitalia. Boldrini: "Tutto falso". Ma la compagnia risarcisce il passeggero di Luca Romano del 22 settembre 2018 e Per il posto soffiato alla Boldrini Alitalia rimborsa il cliente con 15 euro a firma Nadia Muratore del 22 settembre 2018, pubblicati sul quotidiano on line "Il Giornale.it" , in cui si dava conto di un presunto abuso nell’assegnazione di un posto di favore su un volo Alitalia all’on. Laura Boldrini, precisiamo che l’informazione si è rivelata non corretta e origina da una errata interpretazione delle fonti. Non era nostra intenzione offendere l’onorabilità e la reputazione della stessa. Diamo atto della precisazioni dell’on. Boldrini e ci rammarichiamo con l’interessata e con i lettori per il fatto che i titoli e gli articoli abbiano veicolato un messaggio diverso dalla realtà.