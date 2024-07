Bollette dell'elettricità giù del 34% in un anno

Ascolta ora 00:00 00:00

Tra il primo semestre 2024 e lo stesso periodo del 2023 il costo delle bollette della luce (-34,2%) e del gas (-19,6%) è «precipitato», mentre quasi tutte le altre tariffe hanno registrato un deciso aumento, soprattutto se confrontato con l'andamento dell'inflazione che nel primo semestre del 2024 è salito solo dello 0,9%. È quanto emerge dalla fotografia scattata dalla Cgia di Mestre, la quale però fa notare che rispetto al periodo pre-Covid la bolletta della luce è raddoppiata: tra il 2019 e il 2023 le bollette dell'energia elettrica sono rincarate del 108% e quelle del gas del 72,1 percento.

Insomma, soprattutto con la definitiva affermazione del mercato libero, è importante confrontare le proposte dei singoli gruppi energetici e saper scegliere. Un aiuto alla comprensione giungerà anche dalla nuova bolletta luce e gas che l'Arera ha annunciato per inizio luglio del prossimo anno. Il nuovo format - destinato a famiglie, condomini e pmi - conterrà un frontespizio uguale per tutti con le principali informazioni generali, uno «scontrino dell'energia» per capire a colpo d'occhio consumi e prezzi, e un box offerta che ricorda le condizioni sottoscritte per verificarne l'applicazione. Gli operatori del settore hanno 12 mesi per adeguare i sistemi.

Gli artigiani mestrini si concentrano poi sull'evoluzione delle altre tariffe, complice anche la corsa dell'inflazione: nel primo semestre di quest'anno le tariffe del trasporto ferroviario sono cresciute del 7,5% rispetto a giugno 2023, le bollette dell'acqua del 7%, i servizi postali dell'4,9%, il trasporto urbano del 4,3%, i taxi del 2,6%, i rifiuti dell'1,7%, i pedaggi e i parchimetri del 2,1 per cento. Solo i servizi telefonici sono rimasti quasi invariati, con un aumento di appena lo 0,5 per cento.

In valore assoluto, nel periodo monitorato tra il 2019 a oggi, le tariffe esaminate nello studio della Cgia hanno un costo medio per le famiglie italiane pari a poco più di 2.900 euro all'anno, un importo che corrisponde al 12% dell'intera spesa famigliare annua.