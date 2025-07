Bomba d'acqua su Milano. Donna uccisa da un albero

Dal caldo africano alle tempeste tropicali. Era tutto previsto ma l'effetto è stato comunque dirompente e l'ondata di maltempo che ha colpito il Nord Italia, oltre a danni, disagi e paura, ha causato anche una vittima. Una donna di 63 anni di San Vittore Olona, è morta in seguito alla caduta di un grosso albero caduto. La tragedia a Robecchetto, piccolo Comune agricolo in località Cascina Induno. Altre due persone sono rimaste ferite a causa della caduta del grosso albero, una donna di 68 anni e un uomo di 70, sono stati trasportati in ospedale in condizioni per fortuna non gravi.

È stata comunque una giornata difficilissima. Nel solo Comune di Milano, i vigili del fuoco hanno ricevuto oltre 150 chiamate. Sottopassi allagati, alberi caduti e pericolanti, cantine e taverne allagate e cartelloni pubblicitari divelti dal vento forte. Un grosso albero è caduto in piazzale Baiamonti su un chiosco fortunatamente chiuso. L'area più colpita è stata quella Ovest di Milano. Disagi ai due sottopassi Negrotto e Lombroso, dove è stato attivato il pompaggio per eliminare l'acqua. Qualche allagamento anche nella zona del Seveso, corso d'acqua osservato speciale durante ogni alluvione, ma la situazione risulta sotto controllo. Le paratie della vasca di laminazione sono state alzate e anche il canale scolmatore di Nord Ovest ha fatto il suo dovere limitando quindi le conseguenze.

In serata un fulmine ha colpito un treno Italo sulla linea Milano-Bologna, all'altezza di Melegnano provocando inevitabili gravi ritardi su tutta la tratta. Paura anche nel Novarese, con forte vento e pioggia. Un albero è anche caduto all'interno del parco di Villa Crespi, dove ha sede il ristorante dello chef stellato Antonino Cannavacciuolo, senza però causare danni particolari o feriti. Lungolago ancora una volta allagato a Como con le strade che si sono trasformate in fiumi d'acqua anche a causa dell'acqua fuoriuscita dai tombini. Coinvolti anche i Comuni limitrofi con disagi registrati anche a Cernobbio e Maslianico e circolazione rallentata sull'autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso.

Questo primo weekend di luglio era cominciato con una allerta arancione in Lombardia e Veneto, sul levante ligure con avvisi di protezione civile e rischio idraulico anche in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana e su buona parte di Piemonte ed Emilia-Romagna. Alberi caduti sono stati segnalati anche a Firenze, mentre un fulmine ha spaccato in due un cipresso a Montespertoli, dove si sono registrati 60 millimetri di pioggia in una sola ora. Sulla Toscana, in 12 ore, registrati ben 27mila fulmini con il vento che è arrivato fino a 43 km orari.

E dopo le temperature record degli ultimi giorni, le condizioni meteo sono radicalmente cambiate. L'Italia del Nord e parte del centro, fino alla Toscana, sono state investite da un fronte di aria fredda arrivato dalle Isole Britanniche e dalla Scandinavia. Almeno per tutta la settimana, previsto un autentico crollo termico, con temperature in picchiata di sette, otto gradi con temperature minime in picchiata che consentiranno di tornare a dormire senza problemi dopo le notti tropicali delle ultime settimane, con temperature minime anche sotto i 20 gradi, addirittura inferiori alle medie stagionali previste. Italia che sarà spaccata in due perché nelle altre regioni centrali e in tutto il Sud ancora ieri sono state registrate temperature da bollino rosso, con rischio elevato per la salute. Da mercoledì, temporali e maltempo arriveranno anche nelle regione meridionali con Sicilia e Puglia osservate speciali.

Secondo gli esperti, un tale repentino cambio delle condizioni favorisce la formazione

delle cosiddette "supercelle", sistemi temporaleschi al cui interno è presente una zona di bassa pressione che provoca fenomeni temporaleschi violenti che uniti al forte vento possono causare disastri in brevissimo tempo.