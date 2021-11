La frase della Boschi che gela Di Maio: "Quando mi incontra..."

I rapporti tra Movimento 5 Stelle e Italia Viva continuano a essere complicati. L'astio tra le due formazioni politiche, nato dopo la crisi di governo che ha portato Giuseppe Conte a lasciare Palazzo Chigi, con il passare dei mesi ha raggiunto livelli infuocati e ormai quotidianamente non mancano scontri a distanza. Scorie di un passato che hanno visto i grillini e Matteo Renzi, allora leader del Partito democratico, antagonisti principali. C'è chi - come ad esempio Luigi Di Maio - ha voluto tagliare i ponti con certi errori del passato ma, stando alla versione di Maria Elena Boschi, dal vivo faticherebbe a porgere le dovute scuse del caso.

L'accusa della Boschi

La deputata di Italia Viva, intervenuta dal palco della Leopolda che si sta tenendo a Firenze, ha parlato di una " macchina del fango " e di una " gogna mediatica " che a suo giudizio " era organizzata e diffusa ". Su questo fronte ha accusato sia Luca Morisi con la "Bestia" di Matteo Salvini sia Rocco Casalino con la "Bestia" dell'attuale ministro degli Esteri: " L'hanno organizzata e l'hanno fatta volontariamente coscientemente. Noi però non l'abbiamo ripagati con la stessa moneta ".

Effettivamente i toni della campagna elettorale del 2018 sono stati davvero forti e spesso sono sconfinati nell'attacco personale e familiare. Agitando talvolta lo spettro del giustizialismo. Tema su cui Luigi Di Maio ha deciso di fare dietrofront, invitando a moderare gli animi del dibattito. Tuttavia la Boschi ha rivelato un dettaglio sull'atteggiamento del titolare della Farnesina a telecamere spente: " Peccato che quando ci incontriamo faccia fatica a chiedere scusa a me per quello che ci ha fatto ".

La commissione sulle fake news

Italia Viva da tempo ha presentato la proposta di dare vita a una commissione di inchiesta sulle fake news, ma il partito di Renzi denuncia che è ferma al Senato da mesi " perché gli altri partiti non la vogliono ". Proprio per questo la Boschi ha chiesto alla Lega e al Movimento 5 Stelle di sbloccare la commissione di inchiesta e di farla così lavorare.