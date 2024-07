"Il bosco non è un luogo alla Disney. La soppressione? È propaganda"

Ascolta ora 00:00 00:00

Matteo Righetto, autore del libro Il sentiero selvatico, ha sempre raccontato di quel rapporto delicatissimo e in evoluzione tra uomo e natura. Ma il caso degli orsi del Trentino spiazza anche lui.

Che idea si è fatto di quello che sta accadendo nei boschi del Trentino?

«Sono convinto che l'abbattimento degli orsi sia del tutto inutile. Probabilmente è fatto a fini propagandistici».

In che senso?

«Mi sembra una mossa di Fugatti per rassicurare i turisti e non compromettere la stagione, altrimenti fuggirebbero tutti dal Trentino. L'orsa è stata un capro espiatorio».

Quindi l'abbattimento non risolve il problema della sicurezza nei boschi?

«C'è un errore di base. I turisti si aspettano che il bosco sia una specie di luna park e non un luogo selvatico. Danno da mangiare alle volpi e ai cervi, in una folle visione disneyana della natura, si fanno i selfie con gli animali e li stanno abituando a diventare confidenti. Poi si stupiscono se si avvicinano all'uomo e ai paesi».

Cosa direbbe a Fugatti?

«Gli direi di ascoltare di più i faunisti, ne abbiamo di bravissimi, e meno i politici».

Dov'è la soluzione al sovrappopolamento?

«I soggetti problematici non vanno abbattuti ma prelevati e portati altrove, senza chiuderli in una gabbia. Basta stipulare trattati con altri paesi europei e trasferirli in boschi più adatti».

Perché i boschi del Trentino non sono adatti?

«Perché abbiamo deciso di farli diventare un luogo turistico, di massa».

Però, al di là del turismo, vanno difesi anche gli agricoltori. Come facciamo per tutelare il bestiame?

«In questi ultimi 20 anni tutto andava gestito diversamente. La zona è piena di meleti, alveari.

E l'orso fa l'orso: ne è attratto. Non ci si è resi conto che gli orsi stavano diventando troppi. Gli agricoltori hanno ragione ma un tempo gli animali al pascolo venivano ritirati la notte e protetti dall'assalto di orsi e lupi. Ora no».