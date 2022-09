Bossari svela: avevo il cancro e sono guarito. Ecco la felicità

«Il primo lunedì di settembre è il giorno in cui molti ricominciano la propria attività. Ma per me, il ritorno alla semplice routine quotidiana, assume un significato di rinascita». Comincia così il post Instagram con cui Daniele Bossari rivela di essere stato colpito da un tumore alla gola che lo ha costretto a chemio e radioterapia. Seguito dai medici dell'ospedale San Raffaele, il conduttore ha superato un percorso difficile e doloroso.

«Per spiegarvi cosa mi è successo - scrive Bossari, classe 1974 - utilizzo il dodicesimo arcano dei tarocchi: l'appeso, perché rappresenta perfettamente la condizione in cui mi sono ritrovato. Mi è apparso in sogno in una notte di primavera, mentre cercavo di dare un senso alla sofferenza fisica che stavo provando per curare un tumore alla gola. Sono vivo e ve lo posso raccontare. Nell'impossibilità di sfuggire al dolore, ho dovuto accettarlo. Appeso al filo del destino, ma con totale fiducia nella scienza medica, ho attraversato la tempesta. Mentre i medici curavano il mio corpo - racconta - cercavo di curare la mia anima. La ricerca interiore doveva trovare un senso a quello che mi stava capitando. L'appeso è colui che si svuota per divenire recipiente di forze luminose».

«Questa malattia mi ha permesso di revisionare la scala dei valori: quali sono le vere priorità? La prima è l'amore», sottolinea Bossari, sposato con Filippa Lagerback. «A volte bisogna attraversare il dolore per comprendere la felicità. Penso che la condivisione del racconto dia conforto a chi sta passando momenti delicati simili al mio, e allo stesso tempo mi aiuta ad alleggerirmi».