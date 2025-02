Botte dal compagno, lei reagisce e lo accoltella: è grave

Ascolta ora 00:00 00:00

La lite furibonda, poi le botte, nel cuore della notte. Come era accaduto già tante altre volte, troppe. L'ultima, mentre tutti dormivano alle quattro di giovedì mattina, ha scatenato la reazione violenta di una donna di 51 anni abruzzese, ma residente a Roma che, stufa di continuare a subire in silenzio, si è scagliata contro il compagno colpendolo ripetutamente con un coltello.

L'uomo ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Camillo, ma non sarebbe in pericolo di vita. Anche la convivente è ricoverata in un'altra struttura sanitaria della capitale per varie contusioni, al volto e in altre parti del corpo. Segni inequivocabili di un rapporto malato. È stata lei a chiamare i soccorsi dicendo di correre perché aveva accoltellato il compagno nella loro abitazione della Magliana, in via Ernesto Nathan. Ma nel frattempo erano partite anche diverse telefonate di soccorso da parte dei residenti del palazzo, allarmati dalle urla provenienti dall'appartamento. Sul posto è accorsa la polizia e ha trovato l'uomo, anche lui 51enne, di Avezzano, in una pozza di sangue.

Il 118 lo ha trasportato in ospedale in codice rosso. La compagna, originaria di Pescara, ha raccontato agli agenti di essere stata lei a ridurlo così, ma di averlo fatto per difendersi dalle botte. Da anni lui la picchiava, ma sembra che non abbia mai avuto il coraggio di denunciarlo, anche se su questo la polizia sta svolgendo accertamenti. L'altro notte è accaduto di nuovo. Nel corso dell'ennesima lite, andata avanti per ore, l'uomo l'avrebbe minacciata di bruciarle i capelli sui fornelli del gas e l'avrebbe colpita con una stampella per abiti. Spaventata più di altre volte, la 51enne avrebbe risposto alla minaccia afferrando un coltello da cucina e colpendo il compagno una decina di volte al petto e all'addome. Nessuno dei fendenti ha raggiunto organi vitali. Dopo l'aggressione la donna ha chiamato le forze dell'ordine, chiedendo l'intervento degli operatori sanitari. Gli agenti hanno trovato l'uomo ferito e la compagna con i segni delle percosse subite. Ascoltata dagli investigatori, la 51enne ha detto di essere vittima di violenze domestiche da anni. Entrambi sono stati ricoverati in codice rosso in due diversi ospedali.

Sulla vicenda la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta, indaga la squadra mobile.

La donna è accusata di tentato omicidio, ma al vaglio della magistratura c'è anche la posizione dell'uomo. Gli investigatori vogliono verificare le dichiarazioni della 51enne sui precedenti violenti prima di decidere come procedere.