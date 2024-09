Braccio di ferro tra il ministro della Giustizia e il giornale diretto da Travaglio

Ascolta ora 00:00 00:00

«Un mucchio di bugie»: il ministro Carlo Nordio va al contrattacco e si dice «esterrefatto» dalle illazioni pubblicate dal Fatto Quotidiano, che in un articolo accusa il Guardasigilli di «presunti favori» portati dalla norma sull'abuso d'ufficio su quello che sarebbe il suo dentista di fiducia. Il ministro nega tutto e annuncia querela contro la testata diretta da Marco Travaglio: «Non sono mai stato in cura né sono mai stato visitato dal dottor Favero. Ho sempre ignorato le frottole scritte in quel giornale, ma ora mi vedo costretto ad adire le vie legali» annuncia. Il casus belli è un articolo pubblicato ieri con il titolo «Abuso d'ufficio, Nordio salva anche il suo dentista» nel quale Gian Antonio Favero viene definito «il suo dentista di fiducia da anni» e si scrive che «ha una condanna definitiva» per abuso d'ufficio «pronta a sparire». Il medico viene dunque equiparato come «uno dei migliaia di graziati dalla riforma Nordio». Tutto falso, ribatte il guardasigilli.

Il medico in questione, docente di implantologia all'Università di Padova ed ex direttore della Clinica odontoiatrica dell'Azienda ospedaliera, nel 2017 in Corte d'Appello a Venezia, ha patteggiato un anno con la sospensione della pena nel processo che lo vedeva sotto accusa per avere indirizzato i pazienti dell'ospedale nelle cliniche di famiglia. Nordio nega però categoricamente ogni rapporto e relazione di fiducia con Favero e anche di essere mai stato in cura o semplicemente visitato dal medico in questione.