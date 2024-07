La Bruni indagata e "sotto controllo"

Ascolta ora 00:00 00:00

È indagata e sotto controllo giudiziario l'ex «première dame» di Francia, Carla Bruni, dopo essere stata convocata ieri mattina di fronte al giudice a cui è affidata l'inchiesta sulle false ritrattazioni dell'uomo d'affari franco-libanese Ziad Takieddine. Bruni, moglie dell'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, è sospettata di «occultamento di corruzione di testimone» e di «associazione per preparare reati di frode giudiziaria e di corruzione di agenti pubblici stranieri». Il giudice avrebbe potuto considerarla solo come «testimone assistito» e invece a fine giornata è arrivata la notizia dell'indagine a suo carico e del «divieto di contattare tutti i protagonisti di questo procedimento, a eccezione del signor Nicolas Sarkozy».

Il caso in cui è coinvolta Bruni-Sarkozy ruota intorno alla campagna di comunicazione «Sauver Sarko», lanciata nel 2020 da diverse decine di personalità, fra cui Mimi Marchand, star della stampa gossip considerata vicina a Bruni, per sdoganare l'ex presidente dall'accusa di aver ricevuto finanziamenti dalla Libia di Gheddafi per la sua campagna elettorale del 2007, accusa per cui sarà messo a giudizio dal gennaio del 2025. La campagna aveva come obiettivo di ottenere la ritrattazione delle accuse da parte di Takieddine, prima sui media, con un'intervista al settimanale «Paris Match» e con una dichiarazione video diffusa dalla stessa Bfmtv, e poi con un notaio che avrebbe dovuto inviare un documento ufficiale al magistrato interessato. Takieddine sarebbe stato pagato per la sua ritrattazione con oltre 600mila euro. Gli inquirenti ritengono che l'ex modella di origine italiana possa aver partecipato al piano.

Nel 2021, Carla Bruni aveva cancellato tutti i messaggi scambiati con Marchand, dopo che l'amica era stata incriminata. Bruni avrebbe usato un numero telefonico segreto per tenere le fila della campagna. Sarkozy è già stato condannato due volte per corruzione e per traffico di influenza in casi separati.