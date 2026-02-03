Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Politica internazionale

La bufala del fascismo

Troppo intenti a guardare nello specchietto retrovisore, non hanno capito quello che accadeva sotto i loro occhi: cioè che invece che i fascisti, stavano tornando gli anarco-comunisti

La bufala del fascismo
00:00 00:00

Mentre la sinistra, gli intellettuali engagé e la stampa progressista cianciavano di improbabili ritorni delle squadracce nere, filosofeggiavano sulla fascinazione montante (solo per loro) nei confronti del Ventennio e si avventuravano in arditi paragoni tra l'Italia attuale e quella esattamente di un secolo fa, qualcos'altro si stava muovendo nel Paese. A loro insaputa. Troppo intenti a guardare nello specchietto retrovisore, non hanno capito quello che accadeva sotto i loro occhi: cioè che invece che i fascisti, stavano tornando gli anarco-comunisti. Se non fossero sufficienti le cronache, oramai quotidiane, adesso ce lo conferma anche l'Europa: in Italia c'è un allarme ricomparsa del terrorismo rosso. Lo dicono i numeri, come è testimoniato nel report 2025 dell'Europol rilanciato ieri dal giornalista di Mediaset Leonardo Panetta: nel 2024 in tutta la Ue ci sono stati 21 attacchi terroristici di stampo anarco-insurrezionalista, 18 dei quali nel nostro Paese. E già questo triste primato è alquanto preoccupante.

Ma, altrettanto preoccupante, è il silenzio pressoché assoluto nel quale tutto ciò è avvenuto, testimonianza dello scollamento dalla realtà di una parte degli opinion makers. Mentre la sinistra sedicente moderata denunciava il ritorno del fascismo, gli estremisti e gli anarco insurrezionalisti si organizzavano e colpivano i loro obiettivi, a volte riuscendoci e altre volte per fortuna no. Sempre protetti dal disinteresse generale. Nella migliore delle ipotesi siamo dinnanzi a una involontaria opera di distrazione di massa, nella peggiore a un'attività di intelligenza con il nemico.

Dunque sconvolgono ma non stupiscono più di tanto le violenze dello

scorso sabato a Torino, perché da tempo l'Italia è divenuta un catalizzatore europeo della violenza politica antagonista.

Una violenza che la sinistra, da anni, finge di non vedere, neppure davanti agli allarmi dell'Europa.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica