Il messaggio di Marta Fascina per gli 85 anni di Berlusconi

Nel giorno del suo 85esimo compleanno, al presidente Silvio Berlusconi sono arrivati gli auguri della politica italiana. In tanti hanno riservato un pensiero al leader di Forza Italia nel giorno del suo genetiliaco. Messaggi affettuosi, di stima e gratitudine hanno trovato spazio nell'agenda dei politici, che in questi giorni sono impegnati nel rush finale della campagna elettorale per le elezioni amministrative nelle principali città d'Italia. Ma c'è un messaggio molto più privato, dai toni meno istituzionali, che ha catalizzato l'attenzione. È quello di Marta Fascina, fidanzata del Cavaliere, che ha dedicato parole di grande tenerezza a Silvio Berlusconi.

" Buon compleanno amore mio ", ha scritto Marta Fascina in un post che ha condiviso su Instagram insieme a una foto di loro due insieme. Silvio Berlusconi, sempre impeccabile nel suo abito doppio petto blu con cravatta in tinta, tiene la mano di Marta Fascina mentre con l'altra saluta i fotografi. Lei, invece, indossa un elegante abito lungo bon ton azzurro con pois bianchi, perfettamente intonato all'abito del Cavaliere. Entrambi sorridono, sereni, mentre passeggiano nel giardino di una delle residente del Cavaliere.

Poche parole, quelle di Marta Fascina, che raramente si lascia andare a messaggi privati nei confronti di Silvio Berlusconi sui suoi profili pubblici. La deputata di Forza Italia utilizza il suo profilo soprattutto per rilanciare messaggi e iniziative del partito. Tuttavia, il compleanno degli 85 anni del fondatore e leader indiscusso di Forza Italia meritava un posto d'onore nel suo feed pubblico, che richiedeva uno strappo alla regola nella comunicazione istituzionale alla quale Marta Fascina si è sempre attenuta.

Numerosi i commenti da parte dei sostenitori di Silvio Berlusconi e degli amici. Tra i tanti che sono stati lasciati sotto il post di Marta Fascina spicca quello di Giorgia Venturini, giovane volto televisivo che ha apprezzato la scelta della deputata di condividere lo scatto nel suo profilo. "The couple", ha scritto la conduttrice di X Style, aggiungendo un cuore rosso per sottolineare la sua approvazione. Sono stati numerosi anche i commenti delle persone comuni, che hanno voluto far arrivare un messaggio di auguri al Presidente tramite la sua fidanzata, premiando anche la decisione di fare un gesto così plateale.