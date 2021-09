"Buon compleanno presidente" gli auguri di Forza Italia a Berlusconi

Silvio Berlusconi spegne 85 candeline e sui social tutta Forza Italia gli fa gli auguri con affetto. A partire dal vicepresidente azzurro Antonio Tajani, che su Facebook scrive: " Buon compleanno presidente. Dal 1994 a oggi lealmente al fianco di un grande uomo di sport, uno statista ma soprattutto un grande uomo ".

Dopo l'ex presidente del Parlamento europeo, è il turno dei ministri forzisti. Renato Brunetta, ministro della Pubblica amministrazione ricorda la proproa storia con il fondatore di Forza Italia: " Auguri Presidente Berlusconi! Abbiamo costruito importanti pezzi di storia e sono certo che ci aspetta ancora tanto altro da realizzare insieme. Protagonista di tante battaglie, leader indiscusso del nostro movimento, uomo politico e imprenditore visionario e lungimirante. La tua guida resta vitale e fondamentale per Forza Italia e per tutto il centrodestra. Sento, dal profondo del cuore, di doverti ringraziare per quanto hai fatto e per quanto farai ancora per il tuo Paese ". La collega Mara Carfagna, ministra per il Sud e la coesione territoriale, scrive: " Auguri di cuore a Silvio Berlusconi, leader del cambiamento oggi come ieri. E, insieme agli auguri, la speranza che guidi il mondo politico che ha costruito - liberale, moderato, garantista - verso una nuova stagione di stabilità e benessere per tutti gli italiani ".

Gli auguri arrivano anche dai capigruppi in Parlamento. Anna Maria Bernini, leader azzurra al Senato, scrive: " Auguri, tanti ed affettuosissimi, a Silvio Berlusconi da tutti i suoi senatori. Il nostro Presidente è pronto ad aprire da protagonista un nuovo capitolo della sua straordinaria era politica grazie all'alto senso delle istituzioni che non ha mai smarrito ". Roberto Occhiuto, capogruppo a Montecitorio e candidato alla presidenza della Regione Calabria, aggiunge: " Se c'è un uomo che ha dimostrato, nella sua vita imprenditoriale e politica, che nulla è impossibile, quell'uomo è Silvio Berlusconi. Buon compleanno, presidente! ". Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro, scrive:" L'ondata di auguri che sta arrivando ininterrottamente dalla mezzanotte di oggi sul mio cellulare per il presidente Berlusconi è la prova provata di quanto bene gli vogliono gli italiani, nonostante abbiano cercato in tutti i modi a screditarlo. Nonostante 27 anni di attacchi, non sono riusciti a scalfire la sua immagine e la sua storia, la nostra storia, la storia di Forza Italia e dell'Italia ".