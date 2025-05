Il Papa a cavallo e le foto inedite

Ascolta ora 00:00 00:00

Una foto a cavallo. È subito diventata virale sui social l'immagine di Papa Leone XIV che risale ai suoi anni da missionario in Perù. Sul suo profilo Facebook si possono trovare diverse istantanee di quegli anni. Su Google appaiono anche gli scatti precedenti. La più vecchia è un'immagine del nuovo Papa da giovanissimo, insieme a Giovanni Paolo II. La foto profilo su X invece è quello insieme a Bergoglio. Papa Francesco l'ha ordinato cardinale nel 2023 e lui è sempre stato molto vicino alla sua idea di chiesa.

Al nuovo Pontefice arrivano intanto le congratulazione da ogni parte del mondo, inclusi i vescovi europei: «La Presidenza del Ccee (Consiglio Conferenze Episcopali Europee) esprime, a nome di tutti i vescovi europei, la gioia e la gratitudine al Signore per l'elezione a Papa del Cardinale Robert Francis Prevost e formula al nuovo Papa, Leone XIV, i migliori auguri per il suo ministero di Successore di Pietro a servizio di tutta la Chiesa e del mondo intero». Nella nota del presidente dei vescovi europei Gintaras Gruas si legge anche che «il cardinale Robert Francis Prevost, da Prefetto del Dicastero per i Vescovi, ha sempre accompagnato il lavoro del nostro Consiglio indicando ai vescovi europei le priorità della missione della Chiesa. In questo momento così difficile per il nostro Continente siamo convinti che il Santo Padre non mancherà di farci sentire la sua vicinanza e il suo incoraggiamento». Sulla guerra in Ucraina: «Ci ricorda la necessità di impegnarci per un'Europa riconciliata. In questo tempo abbiamo pregato e continuiamo a pregare per la pace.

Siamo vicini al popolo ucraino e agli altri che nel mondo vivono in situazioni di conflitto, consapevoli che per raggiungere di nuovo il dono della pace, l'Europa deve riscoprire le sue radici e la sua vocazione profetica».