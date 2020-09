Caccia ai fondi della Lega: perquisizione Gdf in Comune a Bondeno

Continua la caccia ai fondi della Lega da tempo ricercati dai pm, che hanno dato vita ad una maxi inchiesta portata avanti dalla procura della Repubblica di Genova. Sono già più di due anni che le indagini proseguono senza sosta al fine di recuperare quello che, secondo quanto sospettato dagli inquirenti, sarebbe il denaro accumulato dal partito tramite i rimborsi elettorali percepiti nell'arco di tempo che intercorre fra il 2008 ed il 2010: un tesoro ottenuto falsificando bilanci e rendiconti e poi accuratamente occultato

Quest'oggi gli uomini delle Fiamme gialle di Genova hanno raggiunto i locali del Comune di Bondeno (Ferrara), per effettuare una perquisizione. Gli inquirenti, infatti, hanno dei dubbi in merito alla somma di 900mila euro finita nelle casse dell'ente locale, da anni a guida centrodestra. Il denaro, stando alla ricostruzione delle autorità incaricate di seguire l'inchiesta, sarebbe partito da un conto che l'ex tesoriere Francesco Belsito aveva aperto presso la banca Alletti di Genova fino ad arrivare ad un deposito della Lega in Emilia Romagna. Da qui i soldi avrebbero viaggiato sotto forma di donazione fino alle casse del Comune di Bondeno. In particolare, fra i movimenti analizzati dagli inquirenti, ci sarebbero i 70mila euro inviati nel febbraio del 2013 alla caserma dei vigili del fuoco, ed i 130mila euro destinati alla protezione civile. A questi si aggiungono gli 800mila impiegati per la realizzazione di una scuola antisismica. A quel tempo il primo cittadino di Bondeno era il leghista Alan Fabbri, oggi sindaco di Ferrara.