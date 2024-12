Cade un albero al parco. Donna muore, figli illesi

Ascolta ora 00:00 00:00

Crolla un albero in un parco, Francesca Ianni, 45 anni, muore sul colpo davanti ai suoi tre bambini. Seduta accanto a lei un'amica coetanea, Alessia Annibale, rimasta gravemente ferita e in prognosi riservata. Illesi i 4 bimbi, tre figli della vittima e il figlio dell'amica che erano nell'area giochi poco distante con la nonna, anche lei rimasta illesa.

Una tragedia annunciata, quella accaduta ieri mattina nel parco Livio Labor in via Cesare Massimo, al quartiere Colli Aniene. Annunciata dalle numerose lettere dei residenti che in più occasioni hanno denunciato al Campidoglio lo stato di abbandono e la mancata manutenzione dei giardini. Prevedibile, nonostante i sopralluoghi per l'ispezione e la messa in sicurezza delle alberature a rischio nel territorio. «L'albero venuto giù - spiega l'assessora all'ambiente del Comune di Roma, Sabrina Alfonsi - dall'ispezione visiva non destava particolari preoccupazioni, come quelli ancora in piedi, anche con una chioma vegetativa. In realtà, vedendolo oggi, si vede perfettamente che c'è un ammaloramento importante dell'apparato radicale. Le radici sono secche e probabilmente tagliate nelle loro parti principali, presumibilmente con il rifacimento delle strade. In più, questi tagli hanno portato a un attacco fungino, quindi la pianta si è ammalata e ha avuto questa fine».

È mezzogiorno, la Ianni, dipendente del ministero dell'Istruzione, arrivata in Italia dalla Francia dove vive con il compagno per le feste natalizie, va a trovare una vecchia amica. Da piazza Bologna, dove vivono i suoi familiari, porta i suoi 3 figli, due maschi di 10 e 12 anni e una femmina di 7, fuori per una passeggiata. Con loro ci sono Alessia Annibale, suo figlio e la nonna. C'è vento forte. Mentre i 4 ragazzini giocano poco distanti, si sente un forte boato. Un platano cipressino alto 25 metri viene giù di schianto centrando in pieno le due donne sedute sulla panchina. «Abbiamo sentito un fragore e subito dopo i bambini gridare aiuto» raccontano i testimoni. Immediato l'allarme al 112. Sul posto si precipitano i vigili urbani dei gruppi Tiburtino e Nomentano che allertano il 118. Quando arrivano le prime ambulanze per Francesca Ianni non c'è nulla da fare. Alessia Annibale, in condizioni gravissime, viene trasportata al policlinico Umberto I, i bimbi affidati ai nonni. «Siamo sgomenti per la tragica morte di Francesca Ianni - dichiara il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri - È una tragedia che addolora tutta Roma su cui deve essere fatta piena luce». La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo e affidato le indagini ai carabinieri forestali e alla polizia di Roma Capitale. Inoltre ha disposto il sequestro dell'area e dell'albero crollato per le valutazioni degli esperti nonché l'esame autoptico sul corpo della Ianni, che verrà effettuato all'Istituto di Medicina Legale dell'Università Tor Vergata. Un anno fa, il 25 novembre 2023, in via di Donna Olimpia, Monteverde, muore schiacciata da un albero Teresa Veglianti, 82 anni. Indagate due dipendenti comunali.

Sempre ieri un ragazzo italiano di 19 anni e una ragazza romena di 20

sono rimasti feriti dopo essere stati centrati da un ramo che si è staccato da un albero travolgendo il motorino sul quale viaggiavano in via Salaria, all'incrocio con la traversa del Grillo, a Capena, periferia di Roma.