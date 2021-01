Calabria, ora è ufficiale: al voto l'11 aprile

Fissata ufficialmente la data per le elezioni Regionali in Calabria. Per scegliere il successore di Jole Santelli, la governatrice deceduta improvvisamente lo scorso ottobre, i cittadini saranno chiamati alle urne domenica 11 aprile 2021. È quanto ha comunicato su Facebook il presidente facente funzioni, Nino Spirlì, che ha spiegato come questa sia "decisione di buon senso e maturità". Inizialmente la consultazione si sarebbe dovuta tenere il prossimo 14 febbraio ma a causa dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus è stato deciso di posticipare di qualche mese la tornata elettorale così da evitare rischi ai cittadini.

Spirlì aveva annunciato a Capodanno l’intenzione di posticipare il voto. Il presidente aveva spiegato che la decisione segue la comunicazione ricevuta dai ministeri competenti circa il recente parere del Cts nazionale, oltre che i dati inseriti nell'ultimo monitoraggio dell'Iss, "secondo cui la Calabria ha un Rt che supera la soglia di allarme (1,09) e che è compatibile con uno scenario di tipo 2. È dunque necessario non esporre i calabresi a un grave rischio sanitario".

Oggi la conferma della nuova data. "D'intesa con il presidente della Corte di appello di Catanzaro e dopo aver sentito il presidente del Consiglio regionale, gli esponenti nazionali e locali delle varie forze politiche e gli assessori della Giunta regionale, assumo la decisione di rinviare al prossimo 11 aprile le consultazioni per l'elezione del presidente della Regione e dei consiglieri regionali della Calabria", ha annunciato poco fa Spirlì specificando come il relativo decreto di indizione delle elezioni è in "fase di elaborazione".