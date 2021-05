Calci a un ragazzo in strada dopo le 22: carabiniere indagato

Ha fatto il giro dei social il video di quanto avvenuto a Terzigno, in provincia di Napoli, dove un ragazzo sorpreso a passeggiare in orario di coprifuoco è stato preso a calci da un carabiniere. La scena è stata ripresa in un video che è diventato virale in Rete o registrato in un video divenuto virale sui social. Il Comando «ha immediatamente avviato autonomi accertamenti finalizzati a perseguire, con il massimo rigore e convinta inflessibilità, comportamenti inconciliabili con i valori fondanti dell'Arma», fanno sapere dell'Arma. Nei confronti del militare è anche scattata un'indagine interna dei militari del Comando provinciale di Napoli. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di lunedì. Il video, girato da un balcone e della durata di pochi secondi, mostra una volante della polizia fermarsi accanto al marciapiede dove si trova un ragazzo che appena vede i militari alza le mani esclamando: «Per piacere. Non ho niente marescia'». L'atteggiamento arrendevole del ragazzo non ferma la furia del Carabiniere, che scende dalla volante e prende a calci il ragazzo, facendolo cadere. Quando il giovane si rialza viene colpito ancora e coperto di insulti. Poi il video si interrompe. Il filmato è stato acquisito dagli stessi carabinieri che stanno ricostruendo i fatti e svolgendo approfondimenti sul comportamento inutilmente violento tenuto dal loro collega. «È necessario che si faccia rapidamente chiarezza perché qualora la vicenda fosse confermata nei termini in cui è stata denunciata sui social sarebbe gravissima e il protagonista dovrebbe essere duramente sanzionato», dice il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.