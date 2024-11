Camilla: "Il mio libro per aiutare chi soffre"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Il bullismo è una piaga sociale, lascia una cicatrice emotiva profondissima e ci sono ragazzi che ancora oggi si tolgono la vita per colpa dei bulli». Per aiutare i giovani che soffrono questo calvario spesso silenzioso Camilla Mancini, schermitrice di livello internazionale e figlia di Roberto, ex commissario tecnico dell'Italia e dell'Arabia Saudita, ha voluto ieri spiegare, in un'intervista con la giornalista Paola Saluzzi negli studi di Tv 2000, il significato profondo del suo romanzo «Sei una farfalla», presentato un mese fa. «Celeste .- ha detto la scrittrice riferendosi alla protagonista del libro - affronta temi delicati e importanti, come il bullismo, una ferita che ho conosciuto da bambina. Ho condiviso la mia esperienza non per pubblicità, come qualcuno ha pensato, ma per tendere una mano a chi ancora soffre e dare forza a chi, come me, ha vissuto lo stesso dolore». Camilla ha poi voluto raccontare la sua esperienza personale: «Ho avuto un problema durante il parto e sono nata con una paresi facciale che mi ha causato asimmetria al viso, il lato destro ha un movimento ridotto rispetto al sinistro».

«Volevo dirti - ha detto papà Roberto intervenendo nella trasmissione - che sono felice di avere una figlia come te, della tua intelligenza, e di come sei cresciuta, di quello che stai diventando.

Stai vivendo questo momento della tua vita con entusiasmo e determinazione, qualità che non ti è mai mancata. Ogni giorno credo sia un'opportunità di scoprire aspetti nuovi di te stessa e sappi che sono qua per sostenerti sempre in ogni passo della tua vita».