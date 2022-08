"Candidarmi? Deciderò". Il Cav traccia la road map: "Flat tax nei primi 100 giorni di governo"

Un’altra campagna elettorale in prima linea per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia ha grandi ambizioni per gli azzurri e per il centrodestra, come testimoniato in queste settimane tra interviste e interventi in televisione. Ospite di Radio24, il Cavaliere ha ribadito la stretta appartenenza del suo partito al Partito popolare europeo, ora presente anche nel simbolo: “Il Ppe in tutta Europa rappresenta il centro vero, alternativo alla sinistra, non cartello elettorale nato dal nulla ma il continuatore della tradizione liberale cristiana e atlantista” .

Nonostante i continui attacchi della sinistra e le mistificazioni degli avversari, il centrodestra sarà sempre dalla parte dell’Occidente e del mondo libero. Berlusconi è netto, tranchant, non lascia spazio a dubbi: “Il prossimo governo avrà una politica atlantista, di questo noi saremo garanti”. Non sono state invece sciolte le riserve sulla possibile candidatura del Cavaliere: “Sul mio futuro vedremo, oggi parliamo del futuro del Paese” . E il leader ha azzurro ha ammesso che le richieste non mancano: “Nel mio partito mi hanno assalito, mi hanno detto, è importante che mi candidi, ora ci penso e poi decidiamo” .

Uno dei punti principali del programma di Forza Italia e del centrodestra è la flat tax. Per fare ripartire economia e occupazione, Berlusconi punta sulla tassa piatta al 23 per cento per famiglie e imprese. E sarà uno dei primi provvedimenti una volta al governo, la road map è tracciata: “La flat tax ha fatto aumentare anche del 30 per cento le entrate per lo Stato: non vogliamo creare ulteriore deficit. Con la crescita che produrremo avremo l'abbassamento delle tasse anche sotto il 20 per cento. La flat tax sarà nel programma dei cento giorni, è il punto più importante del programma”.