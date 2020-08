Caos autostrade dal Brennero alla Sicilia. Ma alberghi pieni

Il Covid sembra ormai un ricordo sulle strade delle vacanze degli Italiani, in quello che era un sabato da «bollino nero» nelle previsioni della vigilia e che ha mantenuto le promesse, alla faccia di chi pensava che sarebbe stata un'estate differente.

Da Nord a Sud code e traffico. A Villa San Giovanni, sulla punta meridionale della Calabria, attese di 180 minuti per chi doveva imbarcarsi sul traghetto per la Sicilia e di conseguenza code negli ultimi chilometri dell'A2, tra i caselli di Santa Trada e Villa San Giovanni. Congestionati anche numerosi altri tratti autostradali, in particolare in uscita dalle grandi città e sulla direttrice adriatica. Code sulla A1 tra Casalpusterlengo e bivio con la A15, tra Modena e Bologna, tra Roncobilaccio e Calenzano, e - alle porte di Roma - tra il nodo A1/A24 e Valmontone e tra Ferentino e Ceprano. Incolonnamenti anche sulla A14 tra Pescara e Vasto, in Abruzzo, e sulla A22, in direzione sud, tra San Michele ed Affi, mentre in direzione nord tra Nogarole Rocca e Trento nord. Caos anche in Liguria, in Lombardia, in Veneto, in Alto Adige. E questo malgrado fosse stata vietata nel fine settimana la circolazione dei mezzi pesanti. Del resto è proprio di ieri lo studio della Cgia di Mestre secondo cui gli italiani trascorrono in coda 38 ore all'anno, su una media Ue di 30,4 ore.

Insomma c'è una grande voglia di vacanza dopo la prmavera negata, testimoniata anche dal fatto che molti alberghi sono strapieni. Anche quelli non proprio a buon mercato, come il Grand Hotel di Rimini. Ma è tutta la «capitale» della riviera romagnola a vivere un insperato momento magico. «Arrivano prenotazioni di continuo, non riusciremo a evadere tutte le richieste, non accadeva da diversi anni - dice Patrizia Rinaldis, presidente dell'associazione albergatori di Rimini - per un agosto che si profila molto buono e con ottimi risultati. Abbiamo moltissime famiglie anche numerose. Tanti chiedono il bonus vacanze e abbiamo notato una prevalenza di prenotazioni dell'ultimo minuto».