Quel caos in Romagna e la memoria corta di Elly

Gli italiani non hanno dimenticato quando Elly Schlein, che oggi va in Sicilia strumentalizzando politicamente l'emergenza maltempo per attaccare il governo e chiedere di dirottare le risorse del ponte sullo stretto di Messina, era assessore alla Transizione ecologica della regione Emilia Romagna. Sfruttare una tragedia con migliaia di persone sfollate per un comizio politico come fatto dalla leader del Pd in Sicilia è quanto di più volgare ci sia, se poi lo pronuncia chi ha un passato da amministratore locale in cui avrebbe dovuto occuparsi della cura del territorio, ma ha collezionato una serie di flop e di cattiva gestione, allora diventa non solo inopportuno ma del tutto fuori luogo. La Schlein ha memoria corta, ma gli emiliano romagnoli no. Tutti ricordano quando, con l'altisonante incarico di "assessore al Contrasto alle diseguaglianze e Transizione ecologica" con delega al "Patto per il clima", avrebbe dovuto occuparsi della gestione dei fiumi esondati nel 2019 ma non l'ha fatto. Larga parte di quei corsi d'acqua sono gli stessi esondati nell'alluvione del 2023 e, quando le hanno fatto notare questa negligenza, la risposta del Pd è stata un'alzata di scudi negando che la Schlein fosse stata assessore al clima, incarico che invece aveva svolto. Come accaduto ieri in Sicilia, anche in Romagna il Pd ha utilizzato lo stesso modus operandi con l'alluvione del 2023: provare a scaricare la colpa sul governo Meloni per i rimborsi post alluvione cercando così di far passare in secondo piano le proprie responsabilità politiche, dalla mancata prevenzione alla visione di ambientalismo del no a tutto che ha impedito di realizzare le infrastrutture necessarie sul territorio.

Così, invece di costruire le vasche di laminazione necessarie per limitare gli effetti delle alluvioni, la sinistra ha preferito strizzare l'occhio agli ambientalisti ideologici salvo poi usare il cambiamento climatico come alibi per mascherare le proprie negligenze. Se un disastro naturale avviene in Sicilia è colpa della destra al governo, se accade in Emilia Romagna è il clima che cambia, questa sinistra non è credibile.