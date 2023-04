"Caro Silvio, coraggio! Non fare scherzi non è ancora arrivato il tempo di riposare"

Caro Presidente, il magistrato Pietro Grasso a scrutinio palese (cosa rarissima trattandosi di persone) è riuscito ad umiliarla estromettendola dal Senato della Republica. Ora i due bravi medici Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri la stanno invece aiutando a rimanere saldo alla guida della politica italiana. Sono sicuro che con l'aiuto dei medici, del suo coraggio e del buon Dio la rivedremo presto a casa sua.

Sisto Finessi

Caro Presidente Berlusconi, facciamo il tifo per la sua salute! Lei che non si è mai risparmiato nella sua lunga vita operosa, rimane un esempio eclatante di come sia possibile realizzare i propri sogni: basta crederci e non arrendersi mai! Grazie per quanto ha dato al nostro Paese, pagando un prezzo altissimo per proteggerci da infidi professionisti della politica, ridandoci fiducia nelle nostre possibilità di italiani in patria e nel mondo.

Serenella Allegrini

Un augurio spassionato per Silvio Berlusconi, che conobbi personalmente a Caserta in occasione delle elezioni politiche del 1994. Poco prima, ero stato nominato «Reggente la Federazione MSI-DN per la campagna elettorale». Tutti i 9 seggi di competenza della provincia di Caserta erano del centrosinistra. Lavorando assieme, stravincemmo in 6 su 9. Il ritorno di Berlusconi sarà un bene per Forza Italia, in fase calante.

Mario De Florio

Berlusconi sta meglio. Sospiro di sollievo al Fatto Quotidiano e alla Procura di Milano. Il primo perché altrimenti non saprebbe più che scrivere, mentre la seconda dovrebbe ridurre l'organico del 50% vista la riduzione drastica delle inchieste.

Tullio Biggi

Caro Presidente Berlusconi, coraggio, non è ancora il tempo per riposare. Siamo tanti che riponiamo in lei la nostra speranza, perché lei è la nostra bandiera. Lei è nel nostro pensiero e nella nostra preghiera, perché con i conflitti alle porte speriamo nel suo aiuto pacificatore, che sempre l'ha contraddistinta. Caro Presidente noi siamo quelli del '94: semper fidelis in ogni tempo. Forza Silvio noi ti aspettiamo qui.

Piera Murgia

Hanno provato a fermarlo in ogni modo, perché gli interessi degli italiani, venivano dopo i loro interessi personali. Non meritava di confrontarsi con la pochezza della politica italiana. Ha dato lavoro a molte persone, sfamando molte famiglie. Non è da tutti...

maxfan74

Sono di destra e non ho mai votato Berlusconi. Gli sono comunque riconoscente per il coraggio avuto dal 1992 in poi a volersi opporre, anche lui, ai comunisti. massima stima e un grandissimo in bocca al lupo: i tuoi 87 anni sono solo i primi 87 di una lunghissima vita da vivere da giovanotto.

mago63

Silvio ha creato decine di migliaia di posti di lavoro; questo è inoppugnabile e nessuno di quanti siedono in Parlamento ha fatto qualcosa di semplicemente paragonabile.

Alfredido2

Come non augurare un velocissimo risanamento al personaggio più simpatico, più gioviale, più intelligente, più lungimirante, più sincero, insomma ad uomo che solo con la sua presenza ha la capacità di mettere entusiasmo, ottimismo ed amore per la vita in tutti coloro che lo guardano anche attraverso gli schermi televisivi. Quante volte dobbiamo ringraziare Silvio Berlusconi per aver salvato il Paese da una sicura caduta nel baratro rosso? Noi esprimiamo al beneamato presidente tutto il nostro affetto e lo aspettiamo con ansia.

vocepopolare

Silvio Berlusconi ha sempre avuto un intuito politico direi innato. Pertanto posso solo augurargli lunga vita.

Valvo Vittorio

Silvio non fare scherzi, lo sappiamo tutti che sei un genio in questo! Sbrigati a guarire e ritorna, ti aspettiamo in tantissimi.

Zeno Palo

Presidente, il suo attaccamento vero alla politica resta esempio vivo di lucidità e lungimiranza per il quale l'Italia tutta le rende merito.

Giangi Coda

Io gli auguro di guarire e vincere questa ennesima battaglia che sta combattendo. Premetto che pur non essendo di Forza Italia, nutro una grande simpatia e affetto proprio per lui!

Lucia D'Errico

Carissimo e grandissimo mio «Unico Presidente», la vita mette dinanzi solo ai più forti le battaglie più dure. Un abbraccio forte.

Giovanni Fiore