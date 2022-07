"Casa per casa contro la destra". Letta cerca volontari per la propaganda porta a porta

Casa per casa, strada per strada " contro la destra ". La carovana della propaganda dem è pronta a partire, a macinare chilometri per diffondere il verbo progressista. " Nessun destino è già scritto, scriviamolo insieme! ": in un nuovo video pubblicato sui social, il segretario Pd Enrico Letta è tornato a suonare la carica, chiamando a raccolta compagni e simpatizzanti. " Il 25 settembre la storia d'Italia cambierà, in meglio o in peggio ", ha arringato l'ex premier, con l'intenzione di invitare i suoi all'azione. Sì, perché per convincere gli italiani a votare la sinistra, i Democrat nostrani le proveranno tutte: campagne social, volantinaggi, telefonate a casa e blitz porta a porta.

Per le elezioni del 25 settembre ci mobiliteremo #casapercasa #stradaperstrada contro la destra che gioca sulla paura, mente, inventa nemici immaginari. Da oggi si può far parte dei #volontariPD e aiutarci https://t.co/HqUH7Jah5p Nessun destino è già scritto, scriviamolo insieme! pic.twitter.com/P7uFhpBfYc — Enrico Letta (@EnricoLetta) July 27, 2022

Il piano d'attacco lo si legge sul sito dello stesso del Pd, nel link lanciato da Enrico Letta per sollecitare la mobilitazione. " Se sei dei nostri, vedrai che ce la faremo ", ha esortato il leader di partito in un filmato già bersagliato di critiche. Come vi avevamo raccontato, infatti, le modalità comunicative scelte dai vertici dem stanno suscitando perplessità anche nella stessa base del Pd. Molti simpatizzanti, già nei giorni scorsi, avevano rimproverato a Letta di aver impostato la campagna elettorale solo sulla demonizzazione del centrodestra e di non aver avanzato proposte concrete. Analoghe critiche non sono mancate nemmeno in questo caso, soprattutto in riferimento ai toni enfatici utilizzati.

" Smettetela con la denigrazione e delegittimazione dell'avversario, questa è politica spazzatura! Parlate di progetti, programmi, senza promesse roboanti per cittadini scemi! ", si legge in uno dei commenti al video di Letta. E in un altro, riferito in generale alla recente propaganda dem: " Posso segnalare volontariamente che questo tipo di comunicazione è terrificante e va evitata come la peste? ". A breve, però, la campagna " contro la destra " si sposterà on the road, come auspicato dallo stesso Enrico Letta.

Per favorire un'ampia adesione al progetto del leader di partito, il Pd ha lanciato anche un form grazie al quale ci si può arruolare come volontari e partecipare attivamente alla campagna elettorale. In particolare, le possibilità d'azione sono due: virtuale e fisica. Nel primo caso, il supporter di turno potrà " commentare, condividere e diffondere le battaglie Pd sui social ", nel secondo invece dovrà rendersi protagonista sul territorio organizzando incontri o lanciandosi in volantinaggi, telefonate e visite porta a porta.