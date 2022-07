"Come i testimoni di Geova". Pioggia di ironie sulla campagna "porta a porta" di Letta

Qualcuno, sarcasticamente, prova già a immaginarsi la scena. Ore 7 del mattino, il citofono di casa squilla con inistenza: " Chi è? ". Lo strano drappello radunato davanti all'uscio risponde all'unisono: " Siamo del Pd. Vogliamo esporle il nostro programma elettorale ". Il tragicomico siparietto è immaginario, ovvio, ma forse nemmeno troppo. A evocare una massiccia campagna di propaganda porta a porta, infatti, è stato lo stesso segretario dem Enrico Letta, ormai agguerrito con i suoi " occhi di tigre " e intenzionato a martellare gli italiani da qui al voto del prossimo 25 settembre. " Ad agosto saremo in tutte le città semideserte, nelle periferie, per parlare con chi in vacanza non è potuto andare ", ha promesso l'ex premier, trasmettendo la sensazione di una vera e propria corsa contro il tempo.

Sì, perché i sondaggi parlano chiaro: il centrodestra è dato nove punti sopra alla sinistra. Dati che in via del Nazareno preoccupano e non poco i dem. Per risollevare gli animi, Enrico Letta ha così suonato la carica, annunciando una campagna elettorale a tappeto sotto il solleone. " Trasformeremo le 400 feste dell'Unità previste in tutta Italia da qui al voto in luoghi di dibattito ma anche di chiamata ai volontari ", ha spiegato il leader d in un'intervista a Repubblica. Poi ha aggiunto: " Come recitava l'ultima frase di Berlinguer, sarà una campagna casa per casa, strada per strada ".

L'azzardata menzione dello storico segretario del Pci, da sola, è bastata a suscitare qualche sorriso. Al resto ci hanno pensato i social network: in rete, infatti, le reazioni alla campagna porta a porta lanciata da Letta non si sono fatte attendere. " Praticamente come i testimoni di Geova ", ha ironizzato qualcuno. Un altro utente, invece, ha subito messo in chiaro: " A casa mia non venite... Sarebbe tempo perso ". E c'è chi, in tono più polemico, si è rivolto allo stesso Letta così: " Berlinguer si rivolterà nella tomba sapendo che usate la sua famosa frase, proprio voi che di sinistra non avete più niente ".