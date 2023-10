La Casalegno aggredita in centro: "Milano ormai è diventata invivibile"

«Questa mattina (ieri, ndr) alle 11 in corso di Porta Nuova, in centro a Milano, nel cuore della città, a Brera, sono stata inseguita e assalita da uno squilibrato. Per fortuna è intervenuto un uomo che ha iniziato a urlargli contro. Io mi sono infilata in un negozio e mi sono fatta venire a prendere»: lo racconta in una storia su Facebook Elenoire Casalegno (nella foto), cittadina milanese notissima. La conduttrice tv tagga nel suo video commento il sindaco Beppe Sala e aggiunge: «Capisco che le necessità di una città siano molteplici, ma la priorità è la sicurezza dei cittadini e questa città è diventata invivibile: c'è da aver paura. Si parla di periferie, ma quali periferie? A Milano si ha paura di andare in centro, di passeggiare in pieno giorno. Non è possibile andare avanti così: la priorità è la sicurezza».

La questione sicurezza è all'ordine del giorno in città e il sindaco viene spesso tirato in ballo. Anche perché ha più volte fatto riferimento alla «percezione» di insicurezza, provando a mettere in secondo piano il problema reale. Ma i post social dei vip fanno molto male all'immagine patinata della Milano place to be. E quello di Casalegno è solo il più recente di una lunga serie. L'estate del 2022 toccò a Chiara Ferragni, che ha milioni di follower, scrivere: «Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa, piccoli negozi al dettaglio di quartiere che vengono svuotati dell'incasso giornaliero, persone fermate per strada con armi e derubate di tutto. La situazione è fuori controllo. Per noi e i nostri figli abbiamo bisogno di fare qualcosa. Mi appello al nostro sindaco Beppe Sala». Poi, altra notizia di rilievo mondiale, al pilota di Formula 1 Carlos Sainz, rapinato a settembre scorso del prezioso orologio davanti al centralissimo Hotel Armani. «Abbiamo avuto uno spiacevole incidente a Milano - ha raccontato sul proprio profilo il ferrarista -. La cosa più importante è che stiamo tutti bene e che questo sarà ricordato solo come uno spiacevole aneddoto». Per non parlare di Filippo Magnini e la moglie Giorgia Palmas, che hanno bloccato una borseggiatrice in corso Sempione, e Bobo Vieri che con la compagna Costanza Caracciolo ha sventato una truffa. Tutti episodi minuziosamente descritti sul web.