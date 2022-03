"Case e aiuti ai profughi". 28 mila gli ucraini già in Italia

Sono due milioni i profughi ucraini già fuggiti dalla propria terra. Si tratta di circa il 5% della popolazione totale e, per lo più, sono donne e bambini. Proprio quest'ultimi, spesso, per salvarsi sono costretti a viaggiare da soli, senza genitori. A comunicare le cifre è stato l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr).

Le nazioni che hanno accolto il maggior numero di profughi sono ovviamente quelle limitrofe: prima con distacco è la Polonia, la quale ha accettato circa un milione e mezzo di persone, poi c'è l'Ungheria con 200 mila, la Slovacchia 165 mila e via dicendo. Anche l'Italia sta dando il proprio contributo. Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno, intervistata dal Corriere della Sera rivendica il ruolo che sta avendo il Bel Paese in questa circostanza: " Quello che sta succedendo al popolo ucraino in queste ore dimostra che la scelta di non voltarsi dall'altra parte è stata giusta. Avremo contraccolpi negativi, ma andiamo avanti e saremo in grado di gestire una crisi umanitaria senza precedenti ".

Fino a ieri, riferisce sempre la Lamorgese, i profughi arrivati in Italia sono stati 28mila, per lo più donne e bambini che vengono ospitati momentaneamente in casa o di parenti o di amici già residenti qui. " Stiamo compiendo uno sforzo straordinario per soccorrere un popolo travolto da una guerra ". E aggiunge: " Sono stati messi in campo tutti gli strumenti ordinari dell'accoglienza di cui dispone il Viminale che fanno perno sui prefetti e sui Comuni e che, grazie all'immediato potenziamento deciso dal governo, possono contare ora su ottomila nuovi posti ".

Cosa accadrà

Il ministro spiega di aver chiesto di censire gli immobili confiscati alla criminalità organizzata. " Potrebbero essere immediatamente destinati ai profughi tra appartamenti e strutture alberghiere. Abbiamo avviato il censimento dei beni confiscati assegnati ai Comuni e non ancora destinati ". I beni gestiti dall'Agenzia individuati che potranno essere utilizzati sono 283, mancano solo le necessarie verifiche di idoneità che spettano ai prefetti.

Inoltre, per gli italiani intenzionati a far parte della rete di assistenza, viste le tante iniziative che stanno venendo portate avanti da diverse organizzazioni, Lamorgese aggiunge che si sta lavorando per mettere a punto una piattaforma informatica nella quale " far confluire le offerte di disponibilità di privati e associazioni del Terzo settore per l'accoglienza dei profughi ".

