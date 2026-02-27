Cashmere, dettagli e smoking in ribes rosso. L'incanto sartoriale di Brioni e Tagliatore

Tra il sartoriale e l'industriale c'è la stessa differenza che si ha tra un grande amore e l'avventura di una notte. Lo capisci da Brioni che ieri fino al prossimo 5 marzo lancia a Milano Donna Atelier, ovvero il su misura al femminile dello storico marchio di alta sartoria maschile.

Nel magnifico palazzo liberty di via Senato che è la sede meneghina del brand è stata allestita una vera e propria sartoria con esposti tessuti, bottoni, fodere, accessori e cifre d'ogni tipo oltre alle sarte che prendono le misure e fanno le prove. In collezione c'è il paltò tagliato a trench in lana Escurial, il car coat reversibile con dettagli in nappa, la giacca camicia in cashmere double, quella in zefir che è un mix di cashmere, seta e lino da usare in tutte le stagioni e due varianti di smoking a dir poco sensazionali.

Il più classico è nella tinta di stagione: un caldo tono di cioccolato con una punta di ribes rosso. L'altro è un abito lungo tagliato come una giacca. Da Tagliatore c'è il gusto maschile anche nei volumi femminili, qualcosa che regala comodità a una vestibilità definibile con una sola parola: impeccabile.

Pino Lerario, Deus ex Machina di questo brand nato una trentina d'anni fa in Puglia come laboratorio di confezioni sartoriali e oggi trasformato in fior di azienda con 250 dipendenti, spiega che lui disegna perfino i tessuti con cui crea le sue collezioni. E può dannarsi l'anima per giorni sui millimetri da aggiungere o tagliere alla spalla insellata di una giacca principe di Galles. Anche qui la tinta di stagione è quel tipo di marrone che sta bene con tutti i colori del mondo e rende sofisticato anche un capo sportivo. Da Mantù, invece, il colore dominante è sua maestà il nero che comunque è presente in ogni collezione, certezza delle insicure e conferma di tutte le altre. Tra i pezzi più belli c'è il montone in tessuto, un capo strepitoso.

Bellissimo anche il completo verde militare in cotone trattato fino a sembrare un materiale geneticamente modificato tra pelle di daino e velluto. L'evoluzione della specie del classico Barbour fa da contraltare ai completi sartoriali in bouclè tra cui, a sorpresa, compare un colore che d'inverno non c'è mai: il giallo.