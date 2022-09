Casini batte Sgarbi, Fiano e Cirinnà vanno ko: le sfide nei collegi

Dentro o fuori. La notte dei risultati elettorali è stata anche quelle delle sfide dirette nei singoli collegi per entrare in Parlamento. Negli ideali faccia a faccia previsti dalle schede elettorali non sono mancati risultati emblematici o inaspettati. Nell'ex roccaforte rossa di Sesto San Giovanni, ad esempio, la candidata di Fratelli d'Italia Isabella Rauti ha surclassato l'esponente Pd Emanuele Fiano, doppiandolo. Quest'ultimo, infatti, si è fermato al 29,85% mentre la sfidante si è imposta con il 46,9% delle preferenze. A Cremona, Daniela Santanché è stata rieletta al Senato nel collegio uninominale, battendo Carlo Cottarelli. L'economista arruolato da Enrico Letta, però, potrebbe essere ripescato nel proporzionale.

Nella capitale d'Italia, nel collegio uninominale di Roma Centro, la candidata di centrodestra Lavinia Mennuni è stata eletta senatrice, sorpassando Emma Bonino (33,24%). Pur nella sconfitta, l'ex leader radicale è comunque andata meglio di Carlo Calenda, attestatosi solo al 12,97%. Sempre nel Lazio, nel collegio uninominale del Senato Roma Municipio VII, Ester Mieli del centrodestra ha ottenuto il primato su Monica Cirinnà (Pd), la quale non tornerà dunque a palazzo Madama.

Casini vs Sgarbi

Dopo un serrato testa a testa, a Bologna Pier Ferdinando Casini ha avuto la meglio su Vittorio Sgarbi ed è stato così rieletto senatore. Amaro il commento social del noto critico d'arte, che in un primo momento era persino in vantaggio sull'ex presidente della Camera: " Evidentemente Casini è meglio di me. Potrà fare molto, come sempre ha fatto. Per Bologna e per l'Italia. Come avevo desiderato, Senatore a vita. Amen ". A Napoli Fuorigrotta, il ministro degli esteri uscente Luigi Di Maio è stato battuto sonoramente da Sergio Costa, già ministro dell'Ambiente nel primo governo Conte, candidato nuovamente con i Cinque Stelle. Il clamoroso ko dell'ex esponente grillino, rimasto così fuori dal Parlamento, ha suscitato immediate ironie sui social.

Lotito e Cucchi in Senato

In Senato, diversamente, ci andrà Ilaria Cucchi, risultata vincitrice nel collegio uninominale di Firenze. La candidata di Verdi e Sinistra italiana ha ottenuto un vantaggio su Federica Picchi del centrodestra. E a palazzo Madama farà il suo ingresso anche Claudio Lotito: il presidente della Lazio è stato eletto in Molise al collegio uninominale per il Senato per la coalizione di centrodestra, imponendosi sugli sfidanti Ottavio Balducci del M5s e Rossella Gianfagna del centrosinistra.

Berlusconi trionfa a Monza e torna senatore

Tra i leader di primissimo piano e di facile riconferma, Giorgia Meloni eletta all’uninominale dell'Aquila e Silvio Berlusconi, trionfatore nel collegio di Monza. Il Cavaliere tornerà così al Senato.