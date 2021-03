"Non usateci così", "È fango...". Ed è rissa tra la Boldrini e i collaboratori

Monta sempre di più il caso dell’ex presidente della Camera Laura Boldrini, accusata di sottopagare e maltrattare le sue collaboratrici, dopo le denunce di alcune donne che erano al suo servizio. A rincarare la dose è il presidente dell’associazione collaboratori parlamentari Josè De Falco che ha dichiarato al Corriere della Sera: “Nessuno può avvalersi di personale stipendiato per scopi privati con fondi pubblici. C'è una dignità della funzione, un rispetto dei lavoratori da preservare. Anche perché spesso chi si lamenta viene cacciato e denunciato. E molti casi non vengono a galla perché coperti da accordi di riservatezza. Servirebbe una riforma dei contratti, che è ferma da troppo tempo” . Un colpo duro da ammortizzare per la paladina dei diritti delle donne, la quale, in questi giorni, si è dovuta difendere dalle accuse mosse dalle sue ex dipendenti: una colf moldava e una collaboratrice parlamentare.

Era stata Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano a evidenziare la polemica, raccontando le due vicende separate. “A maggio 2020 – aveva dichiarato la domestica – ho dovuto dare le dimissioni perché la signora (Laura Boldrini, ndr), dopo tanti anni in cui avevo lavorato dal lunedì al venerdì, mi chiedeva di lavorare meno ore, ma anche il sabato, ma io ho famiglia, dovevo partire da Nettuno e andare a casa sua a Roma, per tre ore di lavoro. Siamo rimaste che faceva i calcoli e mi pagava quello che mi doveva, non l'ho più sentita. La sua commercialista mi ha detto che mi contattava e invece è sparita” . La donna è stata costretta, così, a rivolgersi agli avvocati di un patronato capitolino per chiedere il pagamento della liquidazione a lei spettante. Una cifra irrisoria per la parlamentare del Pd, pari a 3mila euro.