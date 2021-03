La Lucarelli "smaschera" la Boldrini: "Collaboratrici sottopagate e maltrattate"

Quando si dice "predicare bene e razzolare male". Il nome di Laura Boldrini, paladina dei diritti delle donne e dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici più fragili, è finito sul tavolo dei funzionari del Caf per non aver pagato la liquidazione alla collaboratrice domestica che, per otto anni e dieci mesi, ha lavorato presso l'abitazione della deputata. E, ciliegina sulla torta, non sarebbe l'unica dipendente ad essersi lamentata del trattamento ricevuto (o non ricevuto) dell'esponente dem.

A smascherare la Boldrini è stata Selvaggia Lucarelli che, sulle pagine del Fatto Quotidiano, ha dato il via a un'inchiesta che è partita con la segnalazione ad un patronato di Lilia, collaboratrice domestica moldava della deputata, e alla quale hanno fatto seguito rivelazioni "scottanti" di altre ex collaboratrici di Laura Boldrini. Sono le parole della collaboratrice Lilia a scoperchiare il cosiddetto "vaso di Pandora": " A maggio 2020 ho dovuto dare le dimissioni perché la signora (Laura Boldrini, ndr), dopo tanti anni in cui avevo lavorato dal lunedì al venerdì, mi chiedeva di lavorare meno ore, ma anche il sabato, ma io ho famiglia, dovevo partire da Nettuno e andare a casa sua a Roma, per tre ore di lavoro. Siamo rimaste che faceva i calcoli e mi pagava quello che mi doveva, non l'ho più sentita. La sua commercialista mi ha detto che mi contattava e invece è sparita ".

contrasti avuti con lei per il trattamento riservato ad alcune collaboratrici

Ho tre figli, partivo il martedì alle 4.30 da Lodi per Roma, lavoravo per tre giorni 12 ore al giorno, dalla mattina presto alle 21 di sera. Per il resto lavoravo da casa e guadagnavo 1.200/1.300 euro al mese e da questo stipendio dovevo togliere costi di alloggio e dei treni. Quando uno dei miei tre figli si è ammalato e doveva essere operato a maggio scorso,

ho chiesto di rimanere in smartworking anche perché di treni ce n'erano pochi e costosissimi. Lei mi ha risposto che durante il lockdown avevo risparmiato. A un certo punto parte del suo staff aveva pensato di fare unacolletta per pagarmi i treni. Ho dato le dimissioni sfinita".

La donna è stata costretta, così, a rivolgersi agli avvocati di un patronato capitolino per chiedere il pagamento della liquidazione a lei spettante. Una cifra irrisoria, pari a 3mila euro. La storia di Lilia non è però un caso isolato. Selvaggia Lucarelli, nell', parla di altre collaboratrici finite in cattivi rapporti con la deputata dem. Una lista che si allunga ora dopo ora. Prima lo storico portavoce di Laura Boldrini dimessosi alla fine dell'estate scorsa per "". Poi un'altra collaboratrice che, la fianco della deputata, ha lavorato per quasi tre anni e che ha raccontato: "

Un ruolo di assistente parlamentare che, racconta la donna, andava anche oltre con mansioni da assistente personale, che avrebbero determinato un trattamento economico ben diverso: dall'andare a ritirare le giacche dal sarto a prenotare il parrucchiere e comprarle trucchi o pantaloni.