Caso David Rossi, ora spunta un'interrogazione parlamentare

L'audizione del colonnello Pasquale Aglieco presso la commissione d'inchiesta parlamentare che sta indagando sul caso David Rossi ha scosso parte del mondo politico e l'onorevole Roberto Giachetti, esponente d'Italia Viva, ha deciso di presentare una vera e propria interrogazione parlamentare.

Come approfondito in questo articolo di Felice Manti, dopo l'audizione di Aglieco, è stato sollevato più di qualche interrogativo. Le eventuali prove relative al caso di David Rossi sono stata inquinate dalle attività degli inquirenti? Questa è la domanda che circola con insistenza tra coloro che, sotto il profilo politico, si stanno occupando della vicenda. Aglieco ha infatti raccontato sia del presunto svuotamento del cestino - quello che dovrebbe aver contenuto materiale biologico - da parte di uno dei pm sulla scrivania del Rossi sia di come sempre un pubblico ministero, ossia Antonino Nastasi, avrebbe risposto ad una telefonata sul telefono della persona che, in quel momento, risultava già deceduta. Ma ci sono anche altre questioni aperte. Tra queste, ad esempio, quelle relative alle tempistiche dell'intervento della scientifica. E il parlamentare d'Iv Roberto Giachetti ha voluto prendere un'iniziativa per dipanare ogni dubbio.

Nell'interrogazione di Giachetti - come ripercorso dall'Agi - si sottolinea pure che "l'elemento di novità che emerge dal suo racconto (quello di Aglieco, ndr) riguarda però la sua ingiustificata presenza anche durante il sopralluogo effettuato all'interno dell'ufficio di David Rossi insieme ai pubblici ministeri Nicola Marini, Aldo Natalini e Antonino Nastasi; infatti tale circostanza fino ad oggi non era nota, dal momento che della presenza di Aglieco non viene fatta alcuna menzione nei verbali". Sino all'audizione, insomma, per Giachetti non era noto che Aglieco fosse stato nell'ufficio di David Rossi dopo la morte. Poi il parlamentare renziano insiste: "I noltre si evidenzia che, ad eccezione di Marini, che risulta essere il pm di turno, gli altri due non avrebbero potuto partecipare al sopralluogo prima di una formale co-assegnazione da parte del procuratore". Ma non è finita qua.