Caso Gregoretti, Salvini: "Io non scappo"

" Quando ci sarà il processo lo affronterò con orgoglio. A differenza di altri, io non scappo ". Lo ha dichiarato Matteo Salvini a poche ore dal voto al Senato per approvare o meno l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti per il caso Gregoretti.

Dopo aver ascoltato le parole dell'ex ministro della Lega, Erika Stefani, che ha illustrato il lavoro svolto dalla Giunta per le autorizzazioni e le immunità del Senato, Salvini ha abbandonato l'aula e raggiunto gli uffici del gruppo. " Tutto bene ", ha spiegato velocemente ai cronisti. E mentre in a Palazzo Madama diversi senatori intervenivano sul caso Gregoretti, il leader leghista ha denunciato sui social l'assenza del governo in aula. " Che pena, senza vergogna - ha scritto pubblicando una foto dei banchi -. Governo assente. Vogliono mandare a processo Salvini, non hanno il coraggio di presentarsi in Aula ".

Prima di rientrare al Senato per un suo discorso conclusivo, Salvini si è fermato a parlare con i cronisti. " Quando ci sarà il processo lo affronterò con orgoglio. A differenza di altri, io non scappo ", ha affermato per poi attaccare i suoi i giallorossi: " Ho scelto io contro il mio quieto vivere di andare davanti a un tribunale. Mi spiace che qualcuno a sinistra cerchi ancora in Italia e nel resto del mondo di eliminare gli avversari politici. Siamo antropologicamente e culturalmente diversi: io mai nella vita chiederò che siano i giudici a giudicare Conte Zingaretti e Di Maio. Il giudizio che conta è quello del popolo ".

L'ex ministro dell'Interno si dice tranquillo e non teme l'esito del voto. " Confido nel fatto che la magistratura sia sana, libera e indipendente. Se devo essere processato, lo farò a testa alta. Andrò a processo e racconterò quello che ho fatto come mio motivo d'orgoglio. Attendo sereno il giudizio prima del Tribunale, poi del popolo italiano quando si voterà " (guarda il video).

Il discorso al senato

Poco dopo Matteo Salvini è intervento in aula. " Se c'è qualcuno che scappa non è fra i banchi della Lega ma fra i banchi del governo ", ha dichiarato in apertura del suo intervento sul caso Gregoretti. La presenza del governo in aula per la discussione " non era prevista ", ha subito specificato la presidente del Senato Elisabetta Casellati replicando alle osservazioni del leghista.

" Se avessi dovuto ragionare per opportunismo, per interesse personale non avrei preso la decisione che ho preso: si parla di un processo, non di una passeggiata - ha continuato Salvini -. Ritengo di aver difeso la mia Patria, non chiedo un premio ma se ci deve essere un processo che ci sia. Ho fatto il mio dovere. Non andrò a difendermi ma a rivendicare con orgoglio quello che collegialmente abbiamo fatto per l'Italia ".

" Io dico quello che dico per rispetto nei confronti della carica che ho ricoperto, degli italiani e dei miei due figli che vanno a scuola e hanno il diritto di ritenere che il papà sia spesso lontano da casa non perché sequestra persone ma perché difendere confini del suo Paese è un suo dovere ". ha aggiunto.

" Io un sequstratore? I migranti siamo andati a prenderli noi in acque maltesi. Ci chiesero aiuto e ho detto sì, avremmo potuto fregarcene e invece no . Devo disubbidire a Giulia Bongiorno perchè sono testone e sono stufo di impegnare quest'Aula per la Diciotti, la Gregoretti, la Open Arms. Chiariamola una volta e per tutte davanti a un giudice se ho fatto il mio dovere ".

Intanto, fuori dal Palazzo, l'hashtag #iostoconSalvini è diventato trending topic su Twitter Italia. Mentre in Senato è in corso l'esame sulla richiesta di autorizzazione a procedere presentata dal Tribunale dei ministri nei suoi confronti, sui social i sostenitori dell'ex ministro dell'Interno si mobilitano. " Grazie a chi sta twittando, addirittura primo nelle tendenze italiane. Sento forte il vostro affetto ", ha ringraziato il leader della Lega. Seconda tendenza #Gregoretti.