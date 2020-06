Quella rissa delle toghe in chat "Ius soli? Così vince la destra..."

Il caso Palamara continua a far discutere. Dalle intercettazioni delle chat dell’ex capo dell’Anm si evidenziano dettagli anche su una questione prettamente politica: lo ius soli. I messaggi certificano quanto il pm si interessasse alla questione. Nelle conversazioni con il collega Paolo Auriemma (capo della procura di Viterbo) - scrive La Verità - si parla di ius soli, quella legge che dovrebbe garantire la cittadinanza a chi non ce l’ha: gli immigrati.

Luca Palamara difende la scelta del Pd di puntare su questa legge, attaccando Auriemma che si dice contrario a un’eventuale sanatoria. "A Paolo, non solo contro Renzi, ora anche leghista! Eh no questo è troppo" . Auriemma piccato replica: "Sei favorevole? Qual è la ragione politica?" . Palamara risponde: "Una sola, integrazione" . È il 2 luglio 2017. Da circa un mese il dibattito è molto acceso nei Palazzi della politica.

Il 15 giugno, infatti, erano scaduti i termini per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge (spinta a tutta forza dalla sinistra) per il diritto di cittadinanza agli stranieri e, nei giorni in cui il trojan infilato dagli investigatori perugini nello smartphone di Palamara è attivo, sulla stampa non si parlava d’altro. Ma torniamo alle intercettazioni.

Auriemma scrive: "Oggi il sacerdote leggendo la prima lettura di domani ha detto che il profeta Ezechiele era ospitato, ma nello stesso tempo dava qualcosa e non si limitava a chiedere. Integriamo a colpi di legge gente che mette il cappuccio alle donne? Che non le fa studiare? Che non ha avuto l’illuminismo. Prima si integrassero poi si vede. Dell’integrazione non gliene frega niente a nessuno è una marchetta del partito democratico che fa sapendo che ha perso voti per conquistare quelli dei genitori dei minori che sono cresciuti in Italia" . Mancinetti replica: "Parole su cui riflettere..." .

Auriemma e Palamara anche in un’altra chat tornano sui temi di stretta attualità, come l’indagine per stragi di mafia del 1993. Silvio Berlusconi è indagato. Auriemma commenta: "Non bastava lo ius soli. Pure la strage per far vincere la destra. Con il contributo di Di Matteo" . Palamara si interessa alla questione Berlusconi e chiede il nome del procuratore di Firenze: "Forse lo ricordi tu Paolo" . Ma Auriemma gli risponde: "Non è colpa del procuratore di Firenze, ma di Palermo che ha mandato il fascicolo (Nino Di Matteo). Spero che il procuratore di Firenze affronti questa pagliacciata rapidamente" .