Il "caso Verbania" finisce alle Iene. Fdi: il sindaco dovrebbe dimettersi

L'«irruzione» de Le Iene ha monopolizzato il dibattito politico a Verbania. Il brusio riguarda ancora il presunto concorso comunale truccato. Quello per cui l'attuale sindaca Marchionini (Pd) è sotto attacco. «In città non si parla d'altro», assicurano al Giornale fonti del capoluogo di provincia. Secondo le accuse Marchionini avrebbe tentato di orientare l'esito di una procedura concorsuale, cercando di favorire la candidata interna. Ma a trionfare nelle prove sarebbe stata un'altra persona. La fermezza della segretaria comunale prima (che ha querelato Marchionini per mobbing) e della commissione del concorso poi avrebbe anche evitato un ribaltone. Il primo cittadino ha parlato di «macchina nel fango» a La Prealpina, rispedendo al mittente ogni accusa, mentre i suoi accusatori puntano anche sulle registrazioni che sono state mandate in onda durante la trasmissione di Italia1. Per fare luce, non si può che attendere la magistratura.

La vicenda, comunque sia andata, è al centro del dibattito che precede le elezioni Comunali. Marchionini è ormai uscente ma il Pd ha grosse difficoltà a trovare la quadra. E l'emersione televisiva delle accuse sul concorso non coadiuva l'unità: la civica Verbania a Sinistra ha domandato le dimissioni della sindaca. I dem, dopo alcuni naturali momenti di frizione, hanno organizzato le primarie per ufficializzare il loro candidato. La contesa sarà tra Brezza, assessore uscente, e Fornara, presidente del Ciss. Col rischio che, dopo la turnata, di Pd ne esistano due se non tre. Il centrodestra ha convocato una conferenza stampa per affrontare il caso concorso. L'appuntamento è per dopodomani, con il candidato sindaco Albertella e tutti i partiti che compongono la coalizione. L'esponente di centrodestra assicura che con la sua elezione la macchina amministrativa avrà un altro funzionamento. E il quadro emerso dalle Iene viene definito «inquietante» da Albertella. Il coordinatore provinciale di Fdi Davide Titoli è chiaro: «Dopo Le Iene si evince come in consiglio comunale non sia stata data una versione trasparente su ciò che è successo tra il sindaco e il segretario comunale Mollia. Marchionini dovrebbe dimettersi». Il centrodestra è insomma pronto alla sfida. Resta da comprendere se i dirigenti regionali di Fi interverranno sull'unità, facendo ritirare la candidata azzurra Mirella Cristina.