Sfuma la vittoria per Donato: Catanzaro va al dem Fiorita

A Catanzaro è in vantaggio il candidato del centrosinistra Nicola Fiorita con il 58% contro il 42% ottenuto dal suo sfidante del centrodestra, Valerio Donato, quando sono state scrutinate 45 sezioni su 92.

Il primo turno si era concluso con il candidato del centrodestra, Valerio Donato, era in vantaggio col 44% dei voti, un risultato ottenuto grazie al sostegno di ben 10 liste civiche. Tra queste spiccano Alleanza per Catanzaro (7,6%) e Prima l'Italia (6,4%) che fanno riferimento all'area della Lega di Matteo Salvini, mentre Catanzaro Azzurra (5,9%) è riconducibile a Forza Italia. Da segnalare anche il buon risultato di Cambiamo! con Toti (5,3%) che, insieme anche a quello delle altre liste civiche, ha consentito al centrodestra di superare il 50% di voti e, quindi, la maggioranza dei membri in consiglio comunale. Lo sfidante Nicola Fiorita, candidato di un centrosinistra espressione del 'campo largo lettiano' si è fermato al 31,7% con il Pd che ha ottenuto un misero 5,8% e il M5S a mala pena il 2,8%.