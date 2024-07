Soccorrono turista e abusano di lei

Ascolta ora 00:00 00:00

Una storiaccia, come ogni volta in cui si racconta una violenza sessuale. Ma questa volta i risvolti sono ancora più assurdi. Perché i due responsabili della violenza su una donna, avrebbero abusato di lei subito dopo averla soccorsa.

È successo la notte del 15 luglio a Cattolica, al termine di una delle tante serate estive che finiscono con esagerazioni alcoliche. Secondo quanto ricostruito sulla base delle testimonianze e delle accuse, i due uomini, entrambi lavoratori stagionali in Riviera romagnola per l'estate, avrebbero incrociato la giovane turista svizzera mentre, in stato confusionale a causa dell'abuso di alcol e droghe, si trovava in strada, stesa a terra su un marciapiede. La donna sarebbe quindi stata condotta dai due in una camera dell'hotel dove alloggiava uno dei due, spogliata e messa sotto la doccia. Ma prima di chiamare il 118 perché venisse soccorsa, avrebbero abusato sessualmente di lei. I due presunti responsabili dello stupro, sono stati fermati dalle forze dell'ordine e si trovano ora in carcere inattesa di ulteriori indagini. Si tratta di un pizzaiolo di 59 anni di origine egiziana e di un cameriere di 48 anni originario della provincia di Frosinone, entrambi in Romagna per la stagione estiva. I due sono difesi dagli avvocati Alessandro Coppa e Maria Rivieccio mentre le indagini sono coordinate dal pm Annadomenica Gallucci e affidate ai carabinieri.

La turista svizzera, 30 anni, era in vacanza in Riviera con il fidanzato e secondo quanto raccontato ai militari che hanno ricostruito l'accaduto, in un primo momento non avrebbe ricordato l'episodio perché come da lei stessa ammesso, sotto l'effetto di droga, farmaci e alcol.

La donna, subito dopo l'arrivo del 118, è stata condotta in pronto soccorso dove è stata sottoposta ai test clinici di prassi in caso di sospette violenze sessuali. I due uomini, in attesa di ulteriori approfondimenti investigativi, dovranno rispondere dell'accusa di violenza sessuale ma e ad inchiodarli ci sarebbero anche testimonianze ed intercettazioni.